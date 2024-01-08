Оправдания Сони Морозюк — как реагируют украинцы на пост художницы

Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Украинская художница Соня Морозюк, жениха которой обвиняют в коррупционных аферах, пыталась объяснить ситуацию. Украинцы высказали свою позицию в комментариях, в основном они не верят девушке.

Люди поделились своими мыслями под сообщением в instagram.

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Жених украинской художницы Сони Морозюк Роман Гринкевич подозревается в коррупции. Его отец Игорь Гринкевич арестован за попытку дать взятку в размере 500 000 долларов США. Деньги были предложены за то, чтобы вывести из-под ареста определенное имущество, изъятое у семьи Гринкевичей в ходе предварительного следствия.

Также их семью подозревают в "отмывании денег для ЗСУ". Саму же Соню общество обвиняет в том, что украденные средства у военных Роман тратил на ее прихоти и карьерный рост.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич на концерте "Вечернего квартала". Фото: стоп-кадр видео

Соня Морозюк несколько дней молчала и не комментировала ситуацию. Как только она выставила пост с объяснениями, украинцы начали активно засыпать пост своими мыслями.

Некоторые поверили художнице и желают ей терпения пережить эту волну хейта.

"Верю Соне! Знаю лично. Всегда на стороне света... Всем понимания".

"Очень досадно, когда люди ищут виновных всюду и всех "под одну гребенку". Соня вырастила себя сама, она всегда работала и делала выставки, коллаборации еще далеко до Романа и это очевидный факт! Знаю Соню достаточно давно и более открытого и доброго человека еще нужно поискать, и даже ее популярность этого не изменила".

"Жаль, что вы оказались в компании коррупционеров".

"Соня, мы все трезвые люди, видим как вы создавали свой успех по кирпичкам, как помогаете через благотворительность. И эта история просто показала лица людей, которые не умеют здраво мыслить, большинство ведут себя, как стадо".

"Соня молодец, верю в справедливость".

Соня Морозюк с цветами, вероятно, от Романа Гринкевича. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Кое-кто из комментаторов остается на нейтральной стороне, ведь расследование продолжается. Для приговора, по их мнению, нужен суд.

"Сначала надо разобраться — потом выносить приговор. Я за справедливость и честность. Время покажет, кто действительно был причастен. Соня, хочется тебе верить, потому что это действительно очень плохая и грязная история. Надеюсь, что скоро мы все узнаем".

Коментарии под постом Сони Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

"Почитала комментарии и поняла, что украинцы ничем не отличаются от россиян! Людочки, вы что прокуроры? ДБР? Судьи? Кто вам дал право оскорблять этого человека, ведь его вина никем не доказана! Россиянам тоже сказали, что в Украине бегают бендеровцы и убивают русскоязычных людей, и они свято в это верят! Точно так же с этой девушкой. Вы не знаете эту девушку, а уж желаете ей смерти! Нашли козла отпущения!"

"Не понятно для чего пост, если по существу никакой информации в нем нет. Добавьте, пожалуйста, к нему декларацию по указанному происхождению всего движимого и недвижимого имущества. Тогда это будет прозрачно и в это уже смогут поверить. А также, Вы принимали участие в сборе для фонда этого Гринкевича, люди вам доверяли, поэтому отдавали свои средства, поэтому за эти средства нужно также показать все расчеты".

Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: скрин со стор Романа Гринкевича

Большинство комментаторов жестоко раскритиковали оправдание Сони Морозюк

Украинцы преимущественно не поверили словам художницы и очень агрессивно отреагировали на все ее доказательства. Также они нашли ошибки в уплате налогов и желают художницы всего самого худшего.

"А почему ничего не сказано о помещении за 250 тысяч долларов? Какое куплено не так давно? Чего только о Порше?"

"Соничка, смотри. Я знаю людей, которые погибли из-за нехватки ресурса в армии. А знаешь почему? Потому что этот ресурс пошел на твои дорогие украшения, машины, отдых и квартиры с участками. Ведь ты и твои мужичок, и вся ваша семья — уроды, которые по именно "не могу" в крови тех, у кого вы украли деньги.

"Надеюсь, вы не прекратите ваше творчество, и ваши работы будут радовать всех, кто вместе с вами будет сидеть в тюрьме".

Документы Сони Морозюк об уплате налогов. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

"В декларации на фото показано, что вы платите 5% налога, то есть это упрощенная система. ФОП-упрощенцы не имеют права создавать предметы искусства и быть упрощенцами, продажа картин и предметов искусства разрешена только на общей группе 18% и 22% ЕСВ. И фото декларации, содержащей такую информацию, является свидетельством об уклонении от уплаты налогов в полном объеме, как того требует законодательство Украины".

"25 августа Соня записывает подкаст где говорит, что у нее есть поклонник, в котором ей не нравится то, как он зарабатывает деньги. Сама называет это серой зоной. И ввиду того, что 14 октября ей Роман сделал предложение, то на подкасте она говорила о нем. Зачем врать, что ты не знаеш, чем занимался Роман? Никто не спорит, что ты всего добилась сама, но не надо врать, что ты ничего не знала о делах Романа".

Коментарии под постом Сони Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Ранее Соня Морозюк пыталась объяснить, что не имеет отношения к хищению денег.

Также выставку художницы Сони Морозюк закрыли из-за этого скандала.