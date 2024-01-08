Оправдания Сони Морозюк — как реагируют украинцы на пост художницы
Украинская художница Соня Морозюк, жениха которой обвиняют в коррупционных аферах, пыталась объяснить ситуацию. Украинцы высказали свою позицию в комментариях, в основном они не верят девушке.
Люди поделились своими мыслями под сообщением в instagram.
Украинцы, которые знают лично Морозюк, поверили ей
Жених украинской художницы Сони Морозюк Роман Гринкевич подозревается в коррупции. Его отец Игорь Гринкевич арестован за попытку дать взятку в размере 500 000 долларов США. Деньги были предложены за то, чтобы вывести из-под ареста определенное имущество, изъятое у семьи Гринкевичей в ходе предварительного следствия.
Также их семью подозревают в "отмывании денег для ЗСУ". Саму же Соню общество обвиняет в том, что украденные средства у военных Роман тратил на ее прихоти и карьерный рост.
Соня Морозюк несколько дней молчала и не комментировала ситуацию. Как только она выставила пост с объяснениями, украинцы начали активно засыпать пост своими мыслями.
Некоторые поверили художнице и желают ей терпения пережить эту волну хейта.
"Верю Соне! Знаю лично. Всегда на стороне света... Всем понимания".
"Очень досадно, когда люди ищут виновных всюду и всех "под одну гребенку". Соня вырастила себя сама, она всегда работала и делала выставки, коллаборации еще далеко до Романа и это очевидный факт! Знаю Соню достаточно давно и более открытого и доброго человека еще нужно поискать, и даже ее популярность этого не изменила".
"Жаль, что вы оказались в компании коррупционеров".
"Соня, мы все трезвые люди, видим как вы создавали свой успех по кирпичкам, как помогаете через благотворительность. И эта история просто показала лица людей, которые не умеют здраво мыслить, большинство ведут себя, как стадо".
"Соня молодец, верю в справедливость".
Кое-кто из комментаторов остается на нейтральной стороне, ведь расследование продолжается. Для приговора, по их мнению, нужен суд.
"Сначала надо разобраться — потом выносить приговор. Я за справедливость и честность. Время покажет, кто действительно был причастен. Соня, хочется тебе верить, потому что это действительно очень плохая и грязная история. Надеюсь, что скоро мы все узнаем".
"Почитала комментарии и поняла, что украинцы ничем не отличаются от россиян! Людочки, вы что прокуроры? ДБР? Судьи? Кто вам дал право оскорблять этого человека, ведь его вина никем не доказана! Россиянам тоже сказали, что в Украине бегают бендеровцы и убивают русскоязычных людей, и они свято в это верят! Точно так же с этой девушкой. Вы не знаете эту девушку, а уж желаете ей смерти! Нашли козла отпущения!"
"Не понятно для чего пост, если по существу никакой информации в нем нет. Добавьте, пожалуйста, к нему декларацию по указанному происхождению всего движимого и недвижимого имущества. Тогда это будет прозрачно и в это уже смогут поверить. А также, Вы принимали участие в сборе для фонда этого Гринкевича, люди вам доверяли, поэтому отдавали свои средства, поэтому за эти средства нужно также показать все расчеты".
Большинство комментаторов жестоко раскритиковали оправдание Сони Морозюк
Украинцы преимущественно не поверили словам художницы и очень агрессивно отреагировали на все ее доказательства. Также они нашли ошибки в уплате налогов и желают художницы всего самого худшего.
"А почему ничего не сказано о помещении за 250 тысяч долларов? Какое куплено не так давно? Чего только о Порше?"
"Соничка, смотри. Я знаю людей, которые погибли из-за нехватки ресурса в армии. А знаешь почему? Потому что этот ресурс пошел на твои дорогие украшения, машины, отдых и квартиры с участками. Ведь ты и твои мужичок, и вся ваша семья — уроды, которые по именно "не могу" в крови тех, у кого вы украли деньги.
"Надеюсь, вы не прекратите ваше творчество, и ваши работы будут радовать всех, кто вместе с вами будет сидеть в тюрьме".
"В декларации на фото показано, что вы платите 5% налога, то есть это упрощенная система. ФОП-упрощенцы не имеют права создавать предметы искусства и быть упрощенцами, продажа картин и предметов искусства разрешена только на общей группе 18% и 22% ЕСВ. И фото декларации, содержащей такую информацию, является свидетельством об уклонении от уплаты налогов в полном объеме, как того требует законодательство Украины".
"25 августа Соня записывает подкаст где говорит, что у нее есть поклонник, в котором ей не нравится то, как он зарабатывает деньги. Сама называет это серой зоной. И ввиду того, что 14 октября ей Роман сделал предложение, то на подкасте она говорила о нем. Зачем врать, что ты не знаеш, чем занимался Роман? Никто не спорит, что ты всего добилась сама, но не надо врать, что ты ничего не знала о делах Романа".
Ранее Соня Морозюк пыталась объяснить, что не имеет отношения к хищению денег.
Также выставку художницы Сони Морозюк закрыли из-за этого скандала.
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