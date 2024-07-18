Вера Брежнева призналась, с кем находится в отношениях после развода с Константином Меладзе.

Украинская певица Вера Брежнева. Фото: instagram/ververa

Певица Вера Брежнева высказалась о своей личной жизни. Она рассказала, каким видит мужчину возле себя.

Звезда поделилась мыслями в интервью Адели Исламгумовой.

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Вера Брежнева в отношениях с собой

Певица призналась, что после развода находится в отношениях только с собой. Однако это лучшие отношения, которые только могут быть.

"Я могу сказать так: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила с самой собой. Сейчас у меня отношения со всеми людьми и со всем миром. Они уже совсем, конечно, другие", — рассказала певица.

Вера Брежнева хочет иметь комфортного бойфренда. Фото: instagram/ververa

Артистка проигнорировала вопрос о любимом человеке, однако описала, каким видит его в будущем. Прежде звезде должно быть комфортно с партнером.

"Единственное, в чем смысл партнерства, что я с этим человеком чувствую себя хорошо. Если я чувствую себя с этим человеком плохо, то зачем тогда?" — поделилась звезда.

Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались осенью 2023 года, однако причин не назвали. Одна из версий — разные взгляды на политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что у дочери Веры Брежневой есть бизнес в Европе, хотя ей всего 14 лет. Раньше певица очаровала семейной фотосессией с мамой и сестрами.