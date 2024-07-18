Віра Брежнєва зізналась, з ким перебуває у стосунках після розлучення з Костянтином Меладзе — відео

Українська співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram/ververa

Співачка Віра Брежнєва висловилась щодо свого особистого життя. Вона розповіла, яким бачить чоловіка біля себе.

Зірка поділилась думками в інтерв'ю Аделі Ісламгумовій.

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Віра Брежнєва у стосунках з собою

Співачка зізналась, що після розлучення перебуває в стосунках лише з собою. Однак, це найкращі взаємини, які лише можуть бути.

"Я можу сказати так: так, я в стосунках. Я в ідеальних стосунках із самою собою. І це найголовніші стосунки, найважливіші стосунки, які я вибудувала із самою собою. Зараз у мене стосунки з усіма людьми та з усім світом. Вони вже зовсім, звісно, інші", — розповіла співачка.

Віра Брежнєва хоче мати комфортного бойфренда. Фото: instagram/ververa

Артистка проігнорувала питання про кохану людину, однак описала, яким бачить її у майбутньому. Передусім зірці має бути комфортно з партнером.

"Єдине, в чому сенс партнерства, що я з цією людиною почуваюся добре. Якщо я почуваюся із цією людиною погано, то навіщо тоді?" — поділилася зірка.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучились восени 2023 року, однак причини не назвали. Одна з версій — різні погляди на політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що донька Віри Брежнєвої має бізнес в Європі, хоча їй лише 14 років. Раніше співачка зачарувала сімейною фотосесією з мамою та сестрами.