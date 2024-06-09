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Віра Брежнєва зачарувала світлинами з сестрами-копіями та красивою мамою

9 червня 2024 21:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Віра Брежнєва з гламурними сестрами стильно привітала маму з днем народження — фото
Українська співачка Віра Брежнєва з родиною. Фото: instagram.com/ververa
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Віра Брежнєва стильно привітала свою маму з днем народження. Вона влаштувала сімейну фотосесію з нею та сестрами. 

Допис виклала в Instagram.

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Українська співачка Віра Брежнєва з родиною. Фото: instagram.com/ververa
Українська співачка Віра Брежнєва з родиною. Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва разом з родиною відсвяткувала день народження мами. 8 червня Тамарі Галушко виповнилось 72 роки. На свято приїхали і три сестри зірки. Вони разом вдягнули однакові худі з написом "sisterhood", а мамі подарували з принтом "motherhood". Відзначали разом в Італії. 

Українська співачка Віра Брежнєва з родиною. Фото: instagram.com/ververa
Українська співачка Віра Брежнєва з родиною. Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, 14-річна донька Віри Брежнєвої зізналась, що вже має власний бізнес. Також співачка TAYANNA зізналась, як ставиться до Віри Брежнєвої.

родина
День народження
українські зірки
співачка
Віра Брежнєва

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