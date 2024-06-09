Віра Брежнєва з гламурними сестрами стильно привітала маму з днем народження — фото

Українська співачка Віра Брежнєва з родиною. Фото: instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва стильно привітала свою маму з днем народження. Вона влаштувала сімейну фотосесію з нею та сестрами.

Допис виклала в Instagram.

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Українська співачка Віра Брежнєва з родиною. Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва разом з родиною відсвяткувала день народження мами. 8 червня Тамарі Галушко виповнилось 72 роки. На свято приїхали і три сестри зірки. Вони разом вдягнули однакові худі з написом "sisterhood", а мамі подарували з принтом "motherhood". Відзначали разом в Італії.

Українська співачка Віра Брежнєва з родиною. Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, 14-річна донька Віри Брежнєвої зізналась, що вже має власний бізнес. Також співачка TAYANNA зізналась, як ставиться до Віри Брежнєвої.