Вера Брежнева с гламурными сестрами стильно поздравила маму с днем рождения.

Украинская певица Вера Брежнева с семьей. Фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева стильно приветствовала свою маму с днем рождения. Она устроила семейную фотосессию с ней и сестрами.

Сообщение выложила в Instagram.

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Украинская певица Вера Брежнева с семьей. Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева вместе с семьей отметила день рождения мамы. 8 июня Тамаре Галушко исполнилось 72 года. На праздник приехали и три сестры звезды. Они вместе надели одинаковые тощие с надписью "sisterhood", а маме подарили с принтом "motherhood". Отмечали вместе в Италии.

Украинская певица Вера Брежнева с семьей. Фото: instagram.com/ververa

Напомним, 14-летняя дочь Веры Брежневой призналась, что уже имеет свой бизнес. Также певица TAYANNA призналась, как относится к Вере Брежневой.