Даша Астафьева посоветовала, что посмотреть вечером.

Украинская модель и певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками подборки сериалов. Она считает, что они помогут людям провести вечера поинтереснее.

Об этом звезда рассказала в сообщении в Instagram.

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Девять полных незнакомцев

Загадочная Маша приглашает на элитный ретрит. Она делится своими сакральными знаниями с полными незнакомцами. Каждый из них испытывает душевную боль и пытается познать просветление.

"Еще один шаг навстречу запрещенному, но такому желанному. Знакомые и приятные лица актеров, которые держат каждую серию интриги и заинтересованности", — прокомментировала Астафьева.

Олененок

Снятый на реальных событиях сериал рассказывает о неудачливом комике, который знакомится с одинокой женщиной. Их отношения превращаются в созависимые и даже слишком таинственные. Теперь обоим героям придется бороться за свою жизнь и разобраться в том, что действительно означает любовь.

"Уверена, такого вы точно не видели, да не чувствовали! Посвящаю эту историю как поучение тем, кто любит совершать добрые поступки, когда их не просят [себе]. Адаптация одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Гедда, который и является главным героем", — советует вид звезды.

Репли

Том Рипли — мелкий мошенник, решающий сыграть в большую игру в мире гангстеров. Он оказывается в ловушке самого опасного мира, где царят обман, преступления, ложь и даже убийства.

"Если бы оргазм для глаз и воображения был фильмом… В какие-то моменты, казалось, будь он цветным, можно было бы умереть от впечатлений и красоты!" — считает певица.

Убить скуку

История о писателе-неудачнике Джонатане, который после разрыва с девушкой решает подражать своим любимым персонажам из романов Чендлера и Хэммета. Он играет в детектива, который берется за разные дела и пытается их распутать.

"Не знаю, как он мелькнул мимо… но сейчас, отличная находка. Юмор, состав актеров и картинка прямо в сердце. Рекомендовано к просмотру перед сном, как успокаивающее", — советует Даша.

Наследники

Дети из престижной семьи стремятся получить одобрение отца, который передал бы им корпорацию. За место под солнцем они готовы разорвать друг друга в клочья. Кто победит?

"Саундтрек еще долго будет играть в вашей голове. Все мы иногда бывали "отцами" и "детьми" этой истории. Доказательство жестокости и хладнокровия каждого, кто заглядывает на большие деньги… Особенно тех, кто заработал их не самостоятельно", — прокомментировала Астафьева.

Вражда: женщины Капоте

Сериал посвящен подругам Трумена Капоте. Он сам написал рассказ La Côte Basque 1965, опубликованный в ноябре 1975 года в журнале Esquire. Оно имело скандальный резонанс и медиа осудили писателя, а подруги перестали с ним общаться.

Лента же расскажет историю жены главы телесети CBS Биби Пэйли, знаковую американскую кутюрье Си-Зи Гест, бывшую жену сына Уинстона Черчилля Памелу Гарриман и сестру Джека Кеннеди Ли Радзивилл.

"Сериал — особенный. Я обожаю красивых, талантливых людей, а здесь это невероятно усиленно стилем и безупречной игрой актеров", — отметила звезда.

Напомним, мы рассказывали о 5 самых ожидаемых премьерах этим летом. Также режиссеры хотят экранизировать приключенческий роман "Тореадоры из Васюковки".