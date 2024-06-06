Даша Астаф'єва порадила, що подивитись ввечері — відео

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Українська модель Даша Астаф'єва поділилась з шанувальниками підбіркою серіалів. Вона вважає, що вони допоможуть людям провести вечори цікавіше.

Про це зірка розповіла у дописі в Instagram.

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Дев'ятеро цілковитих незнайомців

Загадкова Маша запрошує на елітний ретрит. Вона ділиться своїми сакральними знаннями з цілковитими незнайомцями. Кожен з них переживає душевний біль і намагається пізнати просвітлення.

"Ще один крок назустріч до забороненого, але такого бажаного. Знайомі та приємні обличчя акторів, які тримають кожну серію інтригу та зацікавленість", — прокоментувала Астаф'єва.

Оленя

Знятий на реальних подіях серіал розповідає про коміка-невдаху, який знайомиться з самотньою жінкою. Їхні стосунки перетворюється у співзалежні та навіть занадто таємничі. Тепер обом героям доведеться боротися за своє життя і розібратися в тому, що насправді означає кохання.

"Впевнена, такого ви точно не бачили, та не відчували! Присвячую цю історію як повчання тим, хто любить робити добрі вчинки, коли їх не просять [собі]. Адаптація однойменної автобіографічної моновистави Річарда Гедда, який і є головним героєм", — радить переглянути зірка.

Ріплі

Том Ріплі — дрібний шахрай, який вирішує зіграти у велику гру у світі гангстерів. Він опиняється у пастці найнебезпечнішого світу, де панують обман, злочини, брехня і навіть убивства.

"Якби оргазм для очей та уяви був фільмом… У якісь моменти, здавалось, якби він був кольоровим, можна було б вмерти від вражень та краси!" — вважає співачка.

Вбити нудьгу

Історія про письменника-невдаху Джонатана, який після розриву з дівчиною вирішує наслідувати своїх улюблених персонажів з романів Чендлера і Хеммета. Він грається у детектива, який береться за різні справи й намагається їх розплутати.

"Не знаю, як він промайнув повз… але зараз, чудова знахідка. Гумор, склад акторів та картинка просто у серце. Рекомендовано до перегляду перед сном, як заспокійливе", — радить Даша.

Спадкоємці

Діти з престижної родини прагнуть отримати схвалення батька, який передав би їм корпорацію. За місце під сонцем вони готові розірвати один одного на шматки. Хто переможе?

"Саундтрек ще довго буде грати у вашій макітрі. Всі ми іноді бували "батьками" і "дітьми" цієї історії. Доказ жорстокості та холоднокровності кожного, хто зазирає на великі гроші… Особливо тих, хто заробив їх не самостійно", — прокоментувала Астаф'єва.

Ворожнеча: жінки Капоте

Серіал присвячений подругам Трумена Капоте. Він сам написав оповідання La Côte Basque 1965, опубліковане у листопаді 1975 року в журналі Esquire. Воно мало скандальний резонанс і медіа засудили письменника, а подруги перестали з ним спілкуватися.

Стрічка ж розповість історію дружини голови телемережі CBS Бібі Пейлі, знакову американську кутюр’є Сі-Зі Гест, колишню дружину сина Вінстона Черчилля Памелу Гарріман і сестру Джека Кеннеді Лі Радзівіл.

"Серіал — особливий. Я обожнюю гарних, талановитих людей, а тут, це неймовірно підсилено стилем та бездоганною грою акторів", — зауважила зірка.

Нагадаємо, ми розповідали про 5 найочікуваніших прем'єр цього літа. Також режисери хочуть екранізувати пригодницький роман "Тореадори з Васюківки".