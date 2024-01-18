Изысканная Пенелопа Крус снялась для американского глянца

Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA

Лауреат премии "Оскар" Пенелопа Крус снялась для обложки журнала ELLE USA. Она предстала в волевом, но одновременно обольстительном образе.

Фотосессию опубликовало издание ELLE USA.

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Пенелопа Крус снялась для глянца ELLE USA

Актриса Пенелопа Круз снялась для модного глянца ELLE USA. Она предстала перед поклонниками в роскошных платьях, но осталась верна своему сильному, характерному взгляду.

"Мир увидел Пенелопу Крус, как мать, задолго до того, как она действительно ею стала, благодаря таким фильмам, как "Живая Плоть" и "Все о моей маме". В своем последнем образе лауреат премии "Оскар" увлекает зрителей ролью Лауры Феррари, ожесточенной супруги Энцо Феррари в сногсшибательном биографическом фильме Майкла Манна "Ferrari". Она появляется на экране уже тоскуя из-за потери сына. Каждый день — это вопрос того, как она проживет этот день. У нее эта трагедия, от которой она никогда не приходит в себя, и это также стало причиной разрыва их брака, потому что они оба чувствуют, что не смогли спасти его", — подписали фотографии журналисты издания. Именно из-за ее последней и очень важной роли редакция выбрала актрису и сделало ее героиней выпуска.

Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA

Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA

Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA

Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA

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