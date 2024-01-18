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Вишукана Пенелопа Крус знялась для американського глянцю

18 січня 2024 17:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Вишукана Пенелопа Крус знялась для американського глянцю
Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Лауреатка премії "Оскар" Пенелопа Крус знялась для обкладинки журналу ELLE USA. Вона постала у вольовому, але водночас звабливому образі.

Фотосесію опублікувало видання ELLE USA.

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Пенелопа Крус знялась для глянцю ELLE USA

Акторка Пенелопа Круз знялась для модного глянцю ELLE USA. Вона постала перед прихильниками у вишуканих сукнях, але залишилась вірна своєму сильному, характерному погляду.

"Світ побачив Пенелопу Крус, як матір, задовго до того, як вона дійсно нею стала, завдяки таким фільмам, як "Жива Плоть" і "Все про мою маму". У своєму останньому образі лауреат премії "Оскар" актриса захоплює глядачів роллю Лаури Феррарі, запеклої дружини Енцо Феррарі у карколомному біографічному фільмі Майкла Манна "Ferrari". Вона з’являється на екрані вже сумуючи через втрату сина. Кожен день — це питання того, як вона проживе цей день. У неї ця трагедія, від якої вона ніколи не оговтається, і це також стало причиною розриву їхнього шлюбу, тому що вони обидва відчувають, що не змогли врятувати його", — підписали світлини журналісти видання. Саме через її останню і дуже важливу роль видання обрало акторку і зробило її героїнею випуску.

Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA
Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA
Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA
Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA
Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA
Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA
Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA
Пенелопа Крус для ELLE USA. Фото: ELLE USA

Раніше Ostrovskiy без спіднього знявся для газети NVRMIND.

Також Хлої Кардаш'ян знялась для глянцю у звабливій спідниці від FROLOV.

Оскар
кіно
Голлівуд
Elle
актори
фотосесія
Ferrari

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