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Изысканные и улыбающиеся — королевские супруги Дании представили первый официальный портрет

26 апреля 2024 21:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Королевские супруги Дании презентовали первый официальный портрет — фото
Королевские супруги Дании — Фредерик X и Мэри. Фото: Стин Эвальд
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Королева Мэри и король Фредерик X Дании представили свой первый официальный портрет. Теперь полотно появится во всех государственных учреждениях.

Об этом они сообщили на официальной странице.

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Королева Мэри и Фредерик X сделали фотографии в Зеленой комнате приемов дворца Кристиансборг.

Первую леди Дании одели в бархатное изумрудное платье с кружевом. Мэри впервые выбрала комплект из тиары, бус и серьг, украшенных бриллиантами и изумрудами. Известно, что это один из четырех наборов ювелирных изделий, которые находятся в распоряжении королевы Дании. Особым акцентом стал минипортрет короля, украшенный бантом орденской ленты Данеброг.

Король Фредерик X облачился в традиционную военно-морскую форму Дании. Его одежда украшена цепочкой со слоном, созданным в конце XVII века. По традиции, монарх выбирает такое убранство для особых случаев. Также он добавил Орден Слона — звезда, созданная примерно в XVIII веке для Фредерика VI.

Напомним, Фредерик Х взошел на престол в январе этого года. Его мать, королева Маргрете II отреклась от трона после 52 лет правления. Это объявили перед Новым годом. Мир был шокирован, ведь она стала первым датским монархом почти за 900 лет, добровольно отказавшимся от престола. Одна из вероятных причин — желание сохранить брак сына.

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