Спектакль "Конотопская ведьма" и альбом Джамалы номинировали на Шевченковскую премию
24 января 2024 16:14
Спектакль "Конотопская ведьма". Фото: Facebook Театра Ивана Франко
Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченка объявил претендентов на победу. Среди них — популярный спектакль "Конотопская ведьма", альбом Джамалы "Qirim", фильм "Памфир" и журналист Мстислав Чернов.
Об этом написали на сайте Комитета.
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Украинские творци, попавшие в список претендентов на получение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, распределены на 7 номинаций.
Литература
- Лазуткин Дмитрий Михайлович. Книга стихов "Закладка".
- Павлюк Игорь Зиновьевич. Книга стихов "Танец Мамая".
- Процюк Степан Васильевич. Книги "Руки и слезы. Роман об Иване Франко", "Луне, луне: роман о Григоре Тютюннике".
- Черногуз Ярина Ярославовна. Книга стихов "[dasein: оборона присутствия]".
Литературоведение и искусствоведение
- Набитович Игорь Иосифович. Книга "Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий".
- Тарнашинская Людмила Брониславовна. Книга "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты".
Публицистика и журналистика
- Коломиец Иван Анатольевич (Вано Крюгер). Книга эссе "Расчахнутый цветок".
- Малолетка Евгений Константинович, Чернов Мстислав Андреевич, Степаненко Василиса Ильинична (журналисты). Серия журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").
- Михед Александр Павлович. Книга "Позывной для Иова. Хроники вторжения".
Музыкальное искусство
- Джамаладинова Сусанна Алимовна (Джамала) (певица). Альбом "Qirim".
- Цепколенко Кармелла Семеновна (композиторша). Произведения: Кантата "Читая историю" для сопранистки (вокал, перкуссия), виолончелиста и пианиста (фортепиано, голос) по поэзии Оксаны Забужко; Кантата "Откуда ты, черная валка, птичья сыграет?" ("Woher, schwarzer Tross, fliehender Schwarm, kommst dugeflogen?") для сопрано, мецко-сопрано, тенора и баритона по поэзии Сергея Жадана; Дуэль дуэт №14 для скрипки и контрабаса; Симфония №5 (вторая редакция) для большого симфонического оркестра.
- Александр Артурович Шимко (композитор). "Вирий" - сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты.
Визуальные искусства
- Гром Елена Николаевна (фотохудожница). Цикл фоторабот "Искусство жить в критической зоне".
- Ермоленко Андрей Иванович (художник). Серия художественных работ "Russian resistance // Украинское сопротивление".
- Животков Александр Олегович (художник). Выставочный проект "Алтарь".
Кино
- Мула Владимир Романович (режиссер). Документальный фильм "ЮКИ".
- Сухолиткий-Собчук Дмитрий Михайлович (режиссер). Полнометражный игровой фильм "Памфир".
Театр
- Голенко Максим Георгиевич (режиссер), Зауличная Юлия Ярославовна (сценографиня). Спектакль "Зернохранилище" Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра.
- Уровский Иван Сергеевич (режиссер-постановщик), Овсийчук Татьяна Владимировна (художница-постановщица), Богомазов Петр Дмитриевич (художник-постановщик), Карпенко Сусанна Евгеньевна (композитор). Спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Ранее фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии "Оскар".
Также звезды возмущены, что Марго Робби и Грету Гервинг не номинировали на премию.
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