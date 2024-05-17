В Киеве отменили спектакль Лилии Ребрик.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик пожаловалась поклонникам, что спектакль в котором он играет, отменили. Причиной послужило аварийное отключение света в столице.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице Instagram.

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Вчера вечером, 16 мая звезда должна была играть в спектакле "Убить или любить". Выступление было запланировано в Киевском национальном академическом молодом театре.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Ребрик уже подготовилась к встрече со зрителями, однако мероприятие вынужденно отменили. Дело в том, что сейчас почти во всех уголках страны продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

Актеры уже начали играть, однако в Молодом театре погас свет. Ведущая сообщила, что по неизвестным причинам не сработали генераторы и спектакль перенесли на другую дату.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

"Такая неприятная ситуация у нас в театре. Выключили свет прямо во время спектакля. Мы только начали играть, и вот тебе имеешь. Почему-то даже генераторы не сработали, и мы вынуждены были прервать спектакль. Сейчас пытаются наши электрики что-то решить. Так обидно, так жаль. Такие реалии сегодняшнего дня. Честно, такого еще никогда не было", — объяснила актриса.

Напомним, ранее мы писали, как Лилия Ребрик с семьей выбирала имя третьей дочери. А также ведущая восхитила украинцев кадрами из роддома.