У Києві скасували виставу Лілії Ребрик — деталі

Виставу Лілії Ребрик скасували через росіян — подробиці
Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поскаржилася шанувальникам про те, що виставу у якій вона грає скасували. Причиною стало аварійне відключення світла у столиці.
Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.
Лілія Ребрик засмутилася через скасовану виставу
Вчора ввечері, 16 травня зірка мала грати у виставі "Убити чи любити". Виступ був запланований у Київському національному академічному Молодому театрі.
Ребрик вже підготувалася до зустрічі з глядачами, однак захід вимушено скасували. Справа у тому, що зараз майже у всіх куточках країни тривають аварійні відключення електроенергії.
Актори вже розпочали грати, однак у Молодому театрі погасло світло. Ведуча повідомила, що за невідомих причин не спрацювали генератори і виставу перенесли на іншу дату.
"Така неприємна ситуація у нас в театрі. Вимкнули світло просто під час вистави. Ми тільки почали грати, і ось тобі маєш. Чомусь навіть генератори не спрацювали, і ми змушені були перервати виставу. Зараз намагаються наші електрики щось вирішити. Так прикро, так шкода. Такі реалії сьогодення. Чесно, такого ще ніколи не було", — пояснила акторка.
Нагадаємо, раніше ми писали, як Лілія Ребрик з родиною обирала ім'я третій доньці. А також ведуча замилувала українців кадрами з пологового.
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