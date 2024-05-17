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Виставу Лілії Ребрик скасували через росіян — подробиці

17 травня 2024 15:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У Києві скасували виставу Лілії Ребрик — деталі
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поскаржилася шанувальникам про те, що виставу у якій вона грає скасували. Причиною стало аварійне відключення світла у столиці.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Лілія Ребрик засмутилася через скасовану виставу

Вчора ввечері, 16 травня зірка мала грати у виставі  "Убити чи любити". Виступ був запланований у Київському національному академічному Молодому театрі.

Ребрик повідомила, чому скасували її виступ
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Ребрик вже підготувалася до зустрічі з глядачами, однак захід вимушено скасували. Справа у тому, що зараз майже у всіх куточках країни тривають аварійні відключення електроенергії.

Актори вже розпочали грати, однак у Молодому театрі погасло світло. Ведуча повідомила, що за невідомих причин не спрацювали генератори і виставу перенесли на іншу дату.

Виставу Лілії Ребрик скасували через вимкнення світла
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
Лілії Ребрик засмутилась через скасовану виставу у театрі
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
Виставу Лілії Ребрик перенесли на іншу дату
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

"Така неприємна ситуація у нас в театрі. Вимкнули світло просто під час вистави. Ми тільки почали грати, і ось тобі маєш. Чомусь навіть генератори не спрацювали, і ми змушені були перервати виставу. Зараз намагаються наші електрики щось вирішити. Так прикро, так шкода. Такі реалії сьогодення. Чесно, такого ще ніколи не було", — пояснила акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Лілія Ребрик з родиною обирала ім'я третій доньці. А також ведуча замилувала українців кадрами з пологового.

Лілія Ребрик
росіяни
театр
шоу-бізнес
українські зірки
виступ
Росія
світло

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