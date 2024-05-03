Козловский показал маленького сына.

Украинский певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Известный украинский певец Виталий Козловский зачаровал украинцев фотографией со своим маленьким сыном Оскаром. Артист также поразмышлял о хейте в украинском обществе.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице Instagram.

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Артист поделился с поклонниками селфи, которое сделал в родных стенах. В кадре Козловский позирует перед зеркалом со своим двухмесячным сыном по имени Оскар. Певец похвастался стальными бицепсами и поразмышлял о ненависти украинцев друг к другу.

Козловский уверен, что любой наш шаг и решение всегда будут критиковать. Он добавляет, что это одна из отрицательных особенностей нашей нации.

"Или ты уехал за границу и обустраиваешься там, заботясь только о своем комфорте. Или занимаешься творчеством и вкладываешься исключительно в себя и саморазвитие. Или ушел служить/воевать, оставив позади всю жизнь и планы... Количество гоVна и хейта, которые на тебя выльют "дорогие" соотечественники, будет примерно одинаковым", — пишет артист.

Однако, по мнению исполнителя, хейт — это не повод разочаровываться сразу во всех людях. Артист призывает украинцев, несмотря на весь негатив, преданно работать и по возможности помогать тем, кто в этом нуждается.

"При всем и всех необходимо стабильно хорошо делать свое дело и насколько это возможно верить в Людей! В моем окружении много достойных, добрых, совестливых, искренних… Которым стоит помогать, о которых если и хочется говорить, то только хорошее", — добавил Козловский.

Украинцы в восторге от малыша Козловского

Пользователей соцсети восхитили кадры маленького Оскара. Украинцы желают малышу здоровья и восхищаются соблазнительным телом его папы.

"Боже, сколько красоты на этом фото!"

"Пусть Бог вам помогает, здоровьечка".

"Оскар похож на отца. Люблю".

"Лучший папаша".

"Какая красота. А папа — тем более".

Комментарии под постом певца Виталия Козловского. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали, что сын певца сказал первое слово. А также Козловский выпустил лирический трек.