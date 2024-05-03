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Віталій Козловський підкорив мережу своїм фото із первістком на руках

3 травня 2024 20:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Козловський показав маленького сина — фото
Український співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Віталій Козловський замилував українців світлиною зі своїм маленьким сином Оскаром. Артист також поміркував про хейт в українському суспільстві.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Козловський показав свого маленького сина

Артист поділився із шанувальниками селфі, яке зробив у рідних стінах. У кадрі Козловський позує перед дзеркалом із своїм двомісячним сином на ім'я Оскар. Співак похизувався сталевими біцепсами та поміркував про ненависть українців один до одного.

Козловський впевнений, що будь-який наш крок та рішення завжди будуть критикувати. Він додає, що це одна із негативних рис нашої нації.

"Чи ти виїхав за кордон і облаштовуєшся там, дбаючи лише про свій комфорт. Чи займаєшся творчістю і вкладаєшся винятково в себе і саморозвиток. Чи пішов служити/воювати, залишивши позаду все життя і плани… Кількість гіVна і хейту, які на тебе виллють "любі" співвітчизники, буде приблизно однаковою", — пише артист.

Однак, на думку виконавця, хейт це не привід розчаровуватися одразу у всіх людях. Артист закликає українців попри увесь негатив віддано працювати та за можливості допомагати тим, хто цього потребує.

"Попри все і всіх необхідно стабільно добре робити свою справу та наскільки це можливо, вірити в Людей! У моєму оточенні багато достойних, добрих, совісних, щирих… Яким варто допомагати, про яких якщо і хочеться говорити, то лише хороше", — додав Козловський.

Українці у захваті від малюка Козловського

Користувачів соцмережі замилували кадри маленького Оскара. Українці бажають малюку здоров'я та захоплюються звабливим тілом його тата.

"Боже, скiльки краси на цьому фото!"

"Нехай Бог вам помагає, здоров’ячка".

"Оскар схожий на татка. Люблю".

"Найкращий татусь".

"Яка краса. А тато — тим паче".

Публікація Козловського
Коментарі під постом співака Віталія Козловського. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали, що син співака сказав перше слово. А також раніше Козловський випустив ліричний трек.

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