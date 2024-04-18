Син Віталія Козловського сказав перше слово

Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський насолоджується статусом новоспеченого батька. Артист зізнався, що його син порадував маленьким досягненням.

Про це Козловський розповів у своєму Instagram.

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Віталій Козловський раніше розповів, що після народження сина його пріоритети змінилися, і тепер він бажає перш за все не досягнень у музиці, а щастя своїй родині. Зірка ділиться у мережі ніжними фото з дружиною і зізнається у любові сину.

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський з дружиною Юлією та сином Оскаром. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Вдома — таке солодке та тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сімʼя, мій синочок. Оскар вчора мені вперше посміхнувся і сказав своє перше слово — Агууу! Пишу і реву…Що зі мною? Надто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", — коментує Козловський.

Юлія Бакуменко, дружина співака, теж прокоментувала його світлину: "Татусю, дуже-дуже чекаємо вдома".

Знімок вподобала блогерка Аліна Шаманська: "От і ти в наших рядах. Зі сльозами щастя видавати сторіс і пости про досягнення синочка. Перше агу, перше "мама", перший крок…перша пісня…".

Свій лайк під дописом залишала і акторка Ольга Сумська.

Нагадаємо, Козловський влаштував фотосесією з дружиною та сином. А раніше Козловський випустив ліричний трек.