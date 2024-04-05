Виталий Козловский рассказал, как будет воспитывать своего новорожденного сына

Украинский певец и военный Виталий Козловский и блоггер Рамина Эсхакзай. Фото: стоп-кадр с интервью

У певца Виталия Козловского недавно родился сын. Он уже знает, каким мужчиной он хочет его воспитать.

Об этом рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

Читайте также:

Козловский никогда не поднимет руку на своего сына

Украинский певец и военный Виталий Козловский рассказал, каким видит своего новорожденного сына Оскара в будущем. Он хочет воспитать из него джентльмена и не повторить ошибок своих родителей.

Также Козловский разговаривает с ним и напевает. Артист считает, что этот малыш — продолжение жизни собственного отца, умершего несколько лет назад.

"Я сегодня понимаю, что мой папа продолжается в моем сыне, я не могу сегодня плакать. Я, когда смотрю на своего сына, улыбаюсь. Могу сидеть часами, положить на руки, рассматривать, петь песни, рассказывать, что буду его охранять, и дам воспитание, которого у меня не было, что надо ценить жизнь, беречь женщин. Я его очень сильно люблю", — признался певец.

В детстве родители были жестоки со звездой и даже применяли физическое насилие. Но, он не хочет повторять этот жизненный сценарий, а даже, наоборот, планирует быть своему ребенку другом.

"Я никогда не буду его избивать, меня ужасно мама била, папа — один раз, я это запомнил. Ребенку надо быть другом. Я хочу, чтобы сын был джентльменом, чтобы он открывал дверь женщинам, тратил деньги на цветы, когда идет в гости к девушке, уважал людей, был достойным человеком, чтобы говорил правду, уважал страну, в которой живет, потому что меня в этом плане не воспитывали. Но я знаю — это будет абсолютная любовь, я его обожаю", — рассказал Козловский.

Украинский певец Виталий Козловский с сыном Оскаром. Фото: стоп-кадр

Напомним, певец Виталий Козловский признался, что супруга не пускала на войну. Также он рассказал все "темные" подробности о мести экспродюсера Игоря Кондратюка.