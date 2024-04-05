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Виталий Козловский признался, почему во время обстрела написал Ольге Сумской

5 апреля 2024 20:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Виталий Козловский обратился за помощью к Ольге Сумской во время обстрела
Украинский певец Виталий Козловский и блогер Рамина Эсхакзай. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Певец и военнослужащий Виталий Козловский рассказал о том, кому из известных людей больше всего доверяет. Во время тяжелого боя артист написал Ольге Сумской.

Об этом он рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

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Артист поделился жуткими воспоминаниями, связанными с войной. Козловский на передовой попал под массированный артиллерийский обстрел и даже прощался с жизнью. Враг бил по его подразделению более двух часов, и один из снарядов прилетел всего в семи метрах от него.

Певец боялся рассказывать правду о службе на фронте своей беременной жене, пиарщице Юлии Бакуменко. Он решил попросить помощи у украинской актрисы Ольги Сумской.

Козловский написал ей несколько сообщений и попросил, в случае если с ним что-нибудь случится, чтобы она позаботилась о его жене.

"Нас обстреливали два с половиной часа. Лесополоса была как выжженное поле. Я понимаю, что если бы снаряд прилетел не в семи метрах, а он попал бы в наш блиндаж, то я бы здесь не сидел. Когда был обстрел, я писал всем кому возможно, кого вспоминал и кто приближен к моей семье. Из известных людей я писал только Оле Сумской и даже отправлял ей аудиосообщение. Я говорил: "Олечка, если со мной что-то случится, береги, пожалуйста, Юлю. Только о моем сообщении ей не говори", — поделился певец.

Впрочем, на следующий день Ольга Сумская позвонила Юлии Бакуменко и заявила, что артиста необходимо срочно забирать с передовой.

Жена певца не сразу поняла о чем идет речь, ведь он заверил ее, что не будет ехать на фронт, а будет нести службу в тылу.

Известно, что именно после тех событий Козловского перевели на должность водителя в Национальный президентский оркестр.

Напомним, певец Виталий Козловский рассказал, как его экспродюсер Игорь Кондратюк оставил его без гроша на передовой. Также он признался, как назвал своего новорожденного ребенка.

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