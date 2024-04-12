Виталий Козловский показал трогательное фото с покойным отцом.

Украинский певец Виталий Козловский. Фото: instagram/vkozlovsky_music

Украинский певец и военный Виталий Козловский поздравил покойного отца с днем рождения. Сегодня ему могло бы исполниться 77 лет.

Фотографию с пожеланиями звезда выложил в Instagram.

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Виталий Козловский поздравил покойного отца с днем рождения

Певец Виталий Козловский поделился фотографией со своим отцом Виталием Сергеевичем. На ней они празднуют 74-й день рождения. Артист выглядит очень счастливым.

"Папа, сегодня тебе 77! Все, что ты желал, все свершилось... Люблю тебя! Ты всегда в моем сердце, мой ангел. А теперь я тебя вижу в своем сыночке", — поздравил Козловский.

Виталий Козловский с папой. Фото: instagram/vkozlovsky_music

Артист потерял отца летом 2021 года. Ему было 74 года. У него были проблемы с легкими, ведь напротяжении жизни много курил.

Отец Виталия Козловского. Фото: instagram/vkozlovsky_music

Напомним, Виталий Козловский показал своего новорожденного сына и нежные фотографии с женой. Также он признался, что жена была против его мобилизации и даже порвала повестку.