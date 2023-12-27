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Утонченная Кендалл Дженнер надела на Рождество траурное платье

27 декабря 2023 11:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Утонченная Кендалл Дженнер надела на Рождество траурное платье
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Топ-модель мирового масштаба Кендалл Дженнер показала подписчикам свой рождественский наряд. Звезда выбрала для себя сдержанное и черное платье.

Звезда выставила фотографии в instagram.

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Кендалл Дженнер одела черное платье миссис Клаус

Известная модель Кендалл Дженнер появилась в новом образе. На рождественские праздники звезда выбрала для себя сдержанное черное платье с белым мехом от бренда 16arlington.

Кендалл дополнила платье, напоминающее стиль миссис Клаус, открытыми черными босоножками и маленьким клатчем. Звезда подчеркнула свою красоту спокойным макияжем и собранными волосами.

Фанаты в комментариях пошутили, что грустная Кендалл встречает Рождество с бокалом алкоголя вместо того, чтобы забавлять детей и быть с мужем.

Как известно, модель единственная в своей звездной семье Кардашьян, кто еще не вышла замуж.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Рождество. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Рождество. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Рождество. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Рождество. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета.

Напомним, что Кендалл Дженнер раскритиковали за фото в меху за миллион гривен.

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