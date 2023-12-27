Утонченная Кендалл Дженнер надела на Рождество траурное платье
Топ-модель мирового масштаба Кендалл Дженнер показала подписчикам свой рождественский наряд. Звезда выбрала для себя сдержанное и черное платье.
Звезда выставила фотографии в instagram.
Кендалл Дженнер одела черное платье миссис Клаус
Известная модель Кендалл Дженнер появилась в новом образе. На рождественские праздники звезда выбрала для себя сдержанное черное платье с белым мехом от бренда 16arlington.
Кендалл дополнила платье, напоминающее стиль миссис Клаус, открытыми черными босоножками и маленьким клатчем. Звезда подчеркнула свою красоту спокойным макияжем и собранными волосами.
Фанаты в комментариях пошутили, что грустная Кендалл встречает Рождество с бокалом алкоголя вместо того, чтобы забавлять детей и быть с мужем.
Как известно, модель единственная в своей звездной семье Кардашьян, кто еще не вышла замуж.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета.
Напомним, что Кендалл Дженнер раскритиковали за фото в меху за миллион гривен.
Читайте Новини.LIVE!