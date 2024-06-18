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Украсть девушку и посадить в клетку — Клопотенко шокировал фантазиями

18 июня 2024 06:35
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Стас Кожушко
Редактор
Украинцы в шоке от фантазии Евгения Клопотенко — что он хочет
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
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Стас Кожушко
Редактор

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который разрабатывал школьное меню в Украине, оказался в эпицентре скандала. Многих пользователей соцсетей возмутило заявление 37-летнего звездного уроженца Киева.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Факти ICTV".

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Необычное желание Евгения Клопотенко

В разговоре зашла речь о предыдущих интервью, в которых шеф-повар говорил — ему нравятся психопаты и маньяки. Клопотенко подтвердил это.

"Это правда, что они говорят. Я говорю тебе, что я бы взял какую-нибудь девушку, украл ее и посадил в клетку. Смотрел, кормил ее, смотрел это мечта. Просто это социально неприемлемо, я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу", — рассказал Клопотенко.

Шеф-повар вспомнил, как у него было общение в сети с одной из девушек. Она сделала видеонарезку, в которой заверила — Евгений является психопатом.

"Ну я написал: хочу платить деньги, чтобы кто-то сидел у меня в клетке. Девушка написала: "С чего ты взял, что кто-то не хочет? Давай мне три тысячи долларов, я буду сидеть в клетке", — заявил Клопотенко.

Реакция соцсетей на желание Клопотенко

В соцсетях активно комментируют публикацию писательницы Тамары Дуды. Она возмущена высказыванием знаменитого шеф-повара.

"Мне немного не по себе от мысли, что мужчина, разрабатывающий школьное питание для наших детей, так сильно поплыл мозгами", — написала она в своем Facebook.

Под сообщением писательницы полтысячи комментариев. Некоторые защищают Клопотенко, мол, такое у него чувство юмора. Но большинство осудило слова Евгения.

  • Ну, он может себя посадить. Хочешь что-то сделать начни с себя. Собой и закончи.
  • Это он извращенец, и ему только его публичность мешает это сделать.
  • Если он не может даже удержать это в себе, я бы сказала, что это уже опасно. Это уже сильнее его. Здесь точно пора к специалисту.
  • Когда-то он рассказывал, как приготовил девушке салат с пиявками, а она почему-то ушла от него.

Напомним, ранее мы рассказывали, как певица Оля Полякова отреагировала на критику Клопотенко. Также мы писали, что солист группы Quest Pistols признался в новой любви.

соцсети
Евгений Клопотенко
скандал
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