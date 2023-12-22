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Украл деньги для ЗСУ — Злата Огневич и группа "СКАЙ" отменили концерты из-за мошенника

22 декабря 2023 15:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украл деньги для ЗСУ — Злата Огневич и группа "СКАЙ" отменили концерты из-за мошенника
Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Злата Огневич и группа "Скай", которые должны давать концерты на Рождество, отменили их. Причиной послужило мошенничество концертной компании Star Label.

Об этом певица рассказала в instagram.

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Украинская певица Злата Огневич сообщила неприятную новость, через которую она не спит уже вторые сутки. Концертная компания Star Label, которая организовывала ее выступления, оказалась мошенником.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Меня это глубоко поразило и шокировало. Коцертная компания Star Label оказалась мошенником. Ее основатель Тарас Доненко — мошенник и безответственный человек. Сейчас его местонахождение неизвестно. В связи с этими обстоятельствами я, к большому сожалению, вынуждена отменить мои концерты", — сообщила звезда.

Злата Огневич рассказала, что средства, которые она планировала задонатить на нужды ЗСУ, находятся у этого мошенника. Звезда заверила, что привлечет его к ответственности, правоохранительные органы уже ищут мужчину.

"Мне очень досадно, что вы мы не увидимся с вами на концертах. Мне очень жаль, что вы по-другому планировали провести Рождество и я тоже. Но я верю в лучшее. Я верю в людей, которые на стороне правды. Я буду бороться за эту правду" , — заявила звезда.

Пострадала не только Огневич

Концертная мошенническая компания подложила свинью и группе "СКАЙ", лидером которой является Олег Собчук. Он сообщил, что они отменяют концерт 23 декабря во Франкивске. Виноват в этом Тарас Доненко, поступивший максимально безответственно.

Сейчас группа "борется" за концерты во Львове и Одессе, которые должны пройти на Рождество.

"Средства за приобретенные билеты должны быть возвращены в полном объеме билетными операторами, у которых были приобретены билеты", — сообщила группа.

Напомним, что эпатажный блоггер сделал из Златы Огневич Анну Тринчер.

Ранее мы писали о скандальном разводе солиста "СКАЙ".

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