Что певец Влад Дарвин пообещал жене

Влад Дарвин признался, что пообещал жене в первый день совместной жизни
Певец и композитор Влад Дарвин (выступает под псевдонимом Vlad Darwin) почти пять лет женат на джазовой исполнительнице Кристине Марти. Звездная пара воспитывает сына Рональда. 37-летний артист признался, что пообещал возлюбленной, когда они стали жить вместе.
Об этом композитор рассказал в интервью изданию "ТиКиїв".
Влад Дарвин об обещании жене
Артист уверен, что украинцев сохранит семейное единство. Именно поэтому Влад уделяет максимальное внимание Кристине и Рональду. Также звездная пара активно работает над своими отношениями.
"С первого дня совместной жизни мы пообещали друг другу регулярно посещать семейного психолога. Кризисов в наших отношениях было и есть достаточно. Но именно работа со специалистом нам помогает диагностировать и решать проблемы", — признался Дарвин.
По словам Влада, они не устают признаваться друг другу в любви и настроены на максимально продолжительный союз. Певец заверил — не представляет своего будущего без Кристины.
Влад Дарвин о сыне
Рональд родился летом 2021-го, и когда началась полномасштабная война, ему не было и года. По словам Дарвина, после 24 февраля сложнее всего было сохранять ментальное спокойствие внутри семьи, чтобы у ребенка сформировалось базовое доверие к Вселенной.
"Рональд до сих пор не слышал за семейным столом слова "война". Пока сигнал воздушной тревоги для него — то же, что и сирена пожарной машины. А взрывы — это "авария", что-то похожее на ДТП, просто в небе. Все меры безопасности, спускаясь в укрытие, мы выполняем в спокойно. Правда, не всегда это дается легко", — подытожил певец.
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