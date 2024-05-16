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Влад Дарвин признался, что пообещал жене в первый день совместной жизни

16 мая 2024 23:51
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Стас Кожушко
Редактор
Что певец Влад Дарвин пообещал жене
Влад Дарвин с супругой Кристиной. Фото: Instagram/darwinvlad
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певец и композитор Влад Дарвин (выступает под псевдонимом Vlad Darwin) почти пять лет женат на джазовой исполнительнице Кристине Марти. Звездная пара воспитывает сына Рональда. 37-летний артист признался, что пообещал возлюбленной, когда они стали жить вместе.

Об этом композитор рассказал в интервью изданию "ТиКиїв".

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Артист уверен, что украинцев сохранит семейное единство. Именно поэтому Влад уделяет максимальное внимание Кристине и Рональду. Также звездная пара активно работает над своими отношениями.

"С первого дня совместной жизни мы пообещали друг другу регулярно посещать семейного психолога. Кризисов в наших отношениях было и есть достаточно. Но именно работа со специалистом нам помогает диагностировать и решать проблемы", — признался Дарвин.

По словам Влада, они не устают признаваться друг другу в любви и настроены на максимально продолжительный союз. Певец заверил — не представляет своего будущего без Кристины.

Влад Дарвин с женой Кристиной
Влад Дарвин с супругой Кристиной. Фото: Instagram/darwinvlad

Влад Дарвин о сыне

Рональд родился летом 2021-го, и когда началась полномасштабная война, ему не было и года. По словам Дарвина, после 24 февраля сложнее всего было сохранять ментальное спокойствие внутри семьи, чтобы у ребенка сформировалось базовое доверие к Вселенной.

"Рональд до сих пор не слышал за семейным столом слова "война". Пока сигнал воздушной тревоги для него — то же, что и сирена пожарной машины. А взрывы — это "авария", что-то похожее на ДТП, просто в небе. Все меры безопасности, спускаясь в укрытие, мы выполняем в спокойно. Правда, не всегда это дается легко", — подытожил певец.

Влад Дарвин с семьей
Влад Дарвин с семьей. Фото: Instagram/darwinvlad

Напомним, ранее мы писали, что суд оштрафовал киевлянина, который притворялся менеджером певца YAKTAK. Также мы рассказывали, почему, по мнению певца Олега Скрипки, Украина не должна тратить деньги на "Евровидение".

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психология
певец
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