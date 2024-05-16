Що співак Влад Дарвін пообіцяв дружині

Влад Дарвін з дружиною Крістіною. Фото: Instagram/darwinvlad

Співак та композитор Влад Дарвін (виступає під псевдонімом Vlad Darwin) майже п’ять років одружений з джазовою виконавицею Крістіни Марті. Зіркова пара виховує сина Рональда. 37-річний артист зізнався, що пообіцяв коханій, коли вони почали жити разом.

Про це композитор розповів в інтерв’ю виданню "ТиКиїв".

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Влад Дарвін про обіцянку дружині

Артист впевнений, що українців збереже родинна єдність. Саме тому Влад приділяє максимальну увагу Крістіні та Рональду. Також зіркова пара активно працює над своїми стосунками.

"З першого дня спільного життя ми пообіцяли одне одному регулярно відвідувати сімейного психолога. Криз у наших стосунках було і є достатньо. Але саме робота зі спеціалістом нам допомагає діагностувати й розв'язувати проблеми", — зізнався Дарвін.

За словами Влада, вони не втомлюються зізнаватися одне одному в коханні й налаштовані на максимально довготривалий союз. Співак запевнив — не уявляє свого майбутнього без Крістіни.

Влад Дарвін з дружиною Крістіною. Фото: Instagram/darwinvlad

Влад Дарвін про сина

Рональд народився влітку 2021-го і коли почалась повномасштабна війна йому не було й року. За словами Дарвіна, після 24 лютого найскладніше було зберігати ментальний спокій всередині родини, щоб у дитини сформувалася базова довіра до Всесвіту.

"Рональд досі не чув за родинним столом слова "війна". Поки що сигнал повітряної тривоги для нього — те ж саме, що й сирена пожежної машини. А вибухи — це "аварія", щось схоже на ДТП, просто в небі. Всі безпекові заходи, спускаючись в укриття, ми виконуємо в спокійно. Правда, не завжди це дається легко", — підсумував співак.

Влад Дарвін з родиною. Фото: Instagram/darwinvlad

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд оштрафував киянина, який вдавав з себе менеджера співака YAKTAK. Також ми розповідали, чому на думку співака Олега Скрипки Україна не повинна витрачати гроші на "Євробачення".