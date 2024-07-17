Дэвид Бекхэм возмутил соседей своим оригинальным хобби

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Дэвид Бекхэм обвиняется в том, что он разместил ульи на границе с соседями своего загородного особняка стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов. Разъяренные местные жители опасаются, что на них могут напасть насекомые, после того как бывший капитан сборной Англии установил два новых улья у общественной дорожки у своего дома в Оксфордшире.

Об этом пишет Daily Mail.

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Соседи говорят, что размещение улья противоречит советам общественной безопасности и может стать неприятным для прохожих. Новые ульи расположены в 500 ярдах от группы из девяти существующих ульев, которые Бекхэм держал с 2021 года.

Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" и "Реала" увлекся пчеловодством во время карантина, и в прошлом месяце он рассказал, о "советах по пчеловодству" короля Чарльза во время визита в дом монарха в Хайгроуве.

"Такое ощущение, что он пытается заставить людей избегать пешеходной дорожки. Иначе зачем ставить их так близко, если у него есть по крайней мере два очень больших поля к северу от дома, чтобы их поставить?", — возмущаются соседи Бекхэма.

Это не первый случай, когда 49-летний Бекхэм ссорится с соседями. В прошлом году супруги обвинили в попытке проложить дорогу через общественную дорожку, чтобы построить теплицу в своем имении. Ранее они попали под критику из-за планов создать огромное озеро на своей территории.

Ульи обычно содержат в специальных помещениях, известных как пасеки. Специалисты по пчеловодству особенно предостерегают владельцев не держать ульи у общественных дорожек, если пчелы нападут на случайных прохожих.

Британская ассоциация пчеловодов советует: "Избегайте размещения ульев лицом к соседской территории или возле общественных дорожек".

Национальное общество земельных участков, покровителем которого является король Чарльз, также советует, что ульи лучше всего располагать подальше от других участков, троп и дорог общего пользования. Если кто-то в вашем районе имеет аллергию на пчел, пожалуйста, сначала обсудите с ним свои планы и учтите его медицинские нужды".

Эксперт по сельской экологии Халпин Роббинс из Тонтона, графство Сомерсет, еще более четкие в вопросе общественной безопасности: "В идеале пасеки следует расположить на соответствующем расстоянии от семи до восьми метров от ближайшей пешеходной дорожки или подобной территории с барьером (забором, стеной или живой изгородью) между ульями и людьми".

Напомним, Бекхэмы воспроизвели свадебные фото. А раньше мы писали, как Дэвид Бекхэм влюбился в свою супругу.