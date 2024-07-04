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Королівська пара — Бекхеми на троні відтворили весільні фото до романтичної річниці

4 липня 2024 06:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Королівська пара — Бекхеми на троні відтворили весільні фото до романтичної річниці
Девід та Вікторія Бекхем з сином. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Вікторія та Девід Бекхеми знову одягли своє культове вбрання, щоб зробити фотографію напередодні 25-річчя весілля. Дизайнерка і футболіст одружилися у замку Латтреллстаун в Ірландії в 1999 році на розкішній церемонії, яка коштувала майже 1 мільйон фунтів.

Знімок подружжя запостили у соціальній мережі.

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Знаменитості не тільки знову одягла фіолетове вбрання, але й сіли на золоті трони. Пара, у якої є діти: 25-річний Бруклін, 21-річний Ромео, 19-річний Круз і 12-річна донька Харпер, підписала спільний пост: "Подивіться, що ми знайшли".

 

Девід і Вікторія Бекхем знову сфотографувались до річниці весілля
Девід і Вікторія Бекхем знову сфотографувались до річниці весілля. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід і Вікторія Бекхем на своєму весіллі
Девід і Вікторія Бекхем на своєму весіллі. Фото: Netflix

 

Девід і Вікторія Бекхем з сином на своєму весіллі. Фото: Netflix
Девід і Вікторія Бекхем з сином на своєму весіллі. Фото: Netflix

 

Раніше Девід пожартував про зовнішній вигляд: "У мене навіть був фіолетовий циліндр, про що я думав?". Я виглядав як хлопці з "Тупого і ще тупішого".

У розділі коментарів мати Девіда Сандра висловилася: "25 років, і ви обидва все ще виглядаєте чудово, особливі спогади".

Вікторія одягла на церемонію стриману сукню Vera Wang кольору шампанського, а наречений вибрав білий костюм.

Бекхеми готуються відсвяткувати свою річницю срібного весілля 4 липня. Під час церемонії поруч із ними був старший син Бруклін, якому було лише шість місяців, квіткарки були одягнені як янголи, а торт увінчаний майже оголеною скульптурою молодят.

Девід і Вікторія вперше зустрілися в 1997 році, коли вона прийшла подивитися на нього на футбольний матч Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Девді Бекхем розповів, що закохався у дружину до їхнього знайомства. А раніше стало відомо про скандальну книгу, яка розповість правду про шлюб Бекхемів

Девід Бекхем Вікторія Бекхем закордонні зірки зіркова пара

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