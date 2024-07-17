Девід Бекхем обурив сусідів своїм оригінальним хобі

Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Девіда Бекхема звинувачують у тому, що він розмістив вулики на межі з сусідами свого заміського особняка вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Розлючені місцеві жителі побоюються, що на них можуть напасти комахи, після того, як колишній капітан збірної Англії встановив два нових вулики біля громадської доріжки біля свого будинку в Оксфордширі.

Про це пише Daily Mail.

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Сусіди кажуть, що розміщення вулики суперечить порадам громадської безпеки, і може стати неприємним для перехожих. Нові вулики розташовані за 500 ярдів від групи з дев’яти існуючих вуликів, які Бекхем тримав з 2021 року.

Колишня зірка "Манчестер Юнайтед" і "Реала" захопився бжолярством під час карантину, і минулого місяця він розповів, про "поради з бджільництва" короля Чарльза під час візиту в будинок монарха в Хайгроуві.

"Таке відчуття, що він намагається змусити людей уникати пішохідної доріжки. Інакше навіщо ставити їх так близько, якщо у нього є принаймні два дуже великі поля на північ і південь від будинку, щоб їх поставити?", — обурюються сусіди Бекхема.

Це не перший випадок, коли 49-річний Бекхем посварився із сусідами. Минулого року подружжя звинуватили у спробі прокласти дорогу через громадську доріжку, щоб побудувати теплицю у своєму маєтку. Раніше вони потрапили під критику через плани створити величезне озеро на своїй території.

Вулики зазвичай містять у спеціальних приміщеннях, відомих як пасіки. Фахівці з бджільництва особливо застерігають власників не тримати вулики біля громадських доріжок, якщо бджоли нападуть на випадкових перехожих.

Британська асоціація бджолярів радить: "Уникайте розміщення вуликів лицем до сусідської території або біля громадських доріжок".

Національне товариство земельних ділянок, покровителем якого є король Чарльз, також радить, що вулики "найкраще розташовувати подалі від інших ділянок, стежок і доріг загального користування. Якщо хтось у вашому районі має алергію на бджіл, будь ласка, спочатку обговоріть з ним свої плани та врахуйте його медичні потреби".

Експерт із сільської екології Халпін Роббінс із Тонтона, графство Сомерсет, ще чіткіші у питанні громадської безпеки: "В ідеалі пасіку слід розташувати на відповідній відстані від семи до восьми метрів від найближчої пішохідної доріжки або подібної території з бар’єром (огорожею, стіною або живою огорожею) між вуликами та людьми".

Нагадаємо, Бекхеми відтворили весільні фото. А раніше ми писали, як Девід Бекхем закохався у свою дружину.