Девід Бекхем розповів, що закохався у Вікторію ще до їхнього знайомства

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Футболіст Девід Бекхем зізнався, що "завжди знав, що буде" зі своєю дружиною Вікторією, ще до того, як вони вперше зустрілися. Пара збирається відсвяткувати 25-ту річницю весілля 4 липня, і напередодні події футболіст згадав момент, коли він вперше побачив солістку Spice Girl.

Про це пише Daily Mail.

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Девід розповів, що вперше побачив Вікторію в музичному кліпі Spice Girls і сказав своєму товаришу по Манчестер Юнайтед Гарі Невіллу, що збирається "бути з нею".

"Я казав, як тільки я зустрів Вікторію, я завжди буду з нею. За кілька місяців до нашої зустрічі я був за кордоном зі збірною Англії. Ми з Гері Невілом були в готельному номері, і було відео Spice Girls. Я вказав на екран і сказав йому: "Ця дівчина для мене, і я її отримаю. Це були її очі, її обличчя. Вона — моє уявлення про досконалість", — пригадує футболіст.

Вікторія поділилася подібними спогадами: "Мені подобався Девід задовго до нашої зустрічі. Я пам’ятаю, як давала інтерв’ю футбольному журналу, і вони показали мені фотографії різних футболістів. Я поняття не мала, хто він, але пам’ятаю, що подумав одне слово: чудовий".

Девід і Вікторія вперше зустрілися в 1997 році, коли вона прийшла подивитися на нього на футбольний матч Манчестер Юнайтед, і він побачив її з іншого кінця кімнати.

У січні 1998 року, лише через рік після знайомства, Девід і Вікторія оголосили про заручини. Девід був однією з найбільших зірок Англії та Манчестер Юнайтед, а Вікторія була учасницею The Spice Girls.

Говорячи про пропозицію, Вікторія тоді сказала: "Ми вже розглядали кілька каблучок, але я не знала, яку він вибрав. Я сказала йому, якою буде каблучка моєї мрії. Він згадав і зробив її спеціально для мене".

За кілька місяців до весілля Девід і Вікторія народили свою першу спільну дитину, сина Брукліна. Пара одружилась у 1999 році після двох років стосунків. Зараз у них четверо дітей: Брукліну 25 років, Ромео 21 рік, Крузу 19 років і Харпер 12 років.

У 2017 році Девід також поділився, що знадобилися роки, щоб дізнатися, що він найбільше любить у своїй дружині.

Виступаючи в подкасті Джеймса Кордена This Life Of Mine, він сказав: "Так, вона красива і так, вона зваблива, але мені подобається, що вона багато працює. Ми все ще вечеряємо, сміємося і жартуємо, або нічого не говоримо один одному, і це важлива частина стосунків. Тихі хвилини з дружиною, дітьми та сім’єю — це місце, де я найщасливіший".

Бекхеми також спритно перетворили свою родину на імперію бізнесу та власності, що постійно розширюється. Згідно зі списком багатих за 2024 рік The Sunday Times, загальний статок Бекхемів становить 455 мільйонів фунтів стерлінгів.

Говорячи про їхні стосунки для ELLE Spain, Вікторія сказала: "Мій чоловік є для мене натхненням. Чи схожі ми на пару з документального фільму Netflix? Так. Любимо веселитися, балакати, танцювати, випити. І сміємося один з одного. Це те, що потрібно, щоб бути щасливим. Я дуже вірю в сміх, сім'ю та дружбу. Я розумію, що ми стали прикладом. Людям подобається бачити стосунки, які тривають".

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала прес у відомому глянці. А раніше Вікторія Бекхем привітала ніжно чоловіка з днем народження.