Обладательница Дюны — Зендея появилась в необычном платье на кутюрном показе Schiaparelli

Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Популярная актриса Зендея, играющая во франшизе "Дюна" и "Человек-паук", пришла посмотреть показ новой коллекции Schiaparelli. Для этого она выбрала платье этого же бренда.

Schiaparelli выставили видео со звездой в instagram.

Читайте также:

Зендея ошеломила изысканным платьем с конским хвостом

По традиции Неделю высокой моды открывает шоу Schiaparelli. Модные гости оделись в фантазийные сюрреалистические образы, среди которых была и актриса Зендея.

Она стала популярной после съемок в сериале "Эйфория". Для показа Schiaparelli она выбрала платье этого же бренда, который объяснил из каких элементов оно создано — узловые шелковые шипы, конный "хост" с драпором и шелковый креп-гольфик с юбкой-столбиком.

Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Звезда поразила публику не только своей одеждой, но еще и интересным париком, внушающим воспоминания о временах популярности "Звездных войн". Зендея благодаря образу оказались в центре внимания всех фотографов.

Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Ранее железная леди Наоми Кэмпбелл феерически закрыла показ Balmain.

Стало известно, как отметили святые Зендея и Том Голланд на фоне слухов о расставании.