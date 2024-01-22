Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Обладательница Дюны — Зендея появилась в необычном платье на кутюрном показе Schiaparelli arrow

Обладательница Дюны — Зендея появилась в необычном платье на кутюрном показе Schiaparelli

22 января 2024 15:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Обладательница Дюны — Зендея появилась в необычном платье на кутюрном показе Schiaparelli
Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярная актриса Зендея, играющая во франшизе "Дюна" и "Человек-паук", пришла посмотреть показ новой коллекции Schiaparelli. Для этого она выбрала платье этого же бренда.

Schiaparelli выставили видео со звездой в instagram.

Читайте также:

Зендея ошеломила изысканным платьем с конским хвостом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli)

По традиции Неделю высокой моды открывает шоу Schiaparelli. Модные гости оделись в фантазийные сюрреалистические образы, среди которых была и актриса Зендея.

Она стала популярной после съемок в сериале "Эйфория". Для показа Schiaparelli она выбрала платье этого же бренда, который объяснил из каких элементов оно создано — узловые шелковые шипы, конный "хост" с драпором и шелковый креп-гольфик с юбкой-столбиком.

Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/
Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Звезда поразила публику не только своей одеждой, но еще и интересным париком, внушающим воспоминания о временах популярности "Звездных войн". Зендея благодаря образу оказались в центре внимания всех фотографов.

Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/
Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/
Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/
Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/
Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/
Зендея на показе Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Ранее железная леди Наоми Кэмпбелл феерически закрыла показ Balmain.

Стало известно, как отметили святые Зендея и Том Голланд на фоне слухов о расставании.

мода
актеры
зарубежные звезды
Дизайн
Зендея

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме