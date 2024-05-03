Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Владимир Остапчук оказался под капельницей arrow

Владимир Остапчук оказался под капельницей

3 мая 2024 20:41
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Шоумен Владимир Остапчук попал в больницу.
Украинский телеведущий Владимир Остапчук. Фото: instagram/vova_ostapchuk
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Шоумен Владимир Остапчук испугал фанатов, опубликовав снимок из больницы. Ему поставили капельницу.

Фотографию звезда выложил в Instagram.

Читайте также:

Владимиру Остапчуку поставили капельницу

Телеведущий опубликовал в сториз фото, на котором он лежит на больничной койке. В руку ему установили катетер и капают капельницу.

Однако Владимир не объяснил, что произошло. Накануне он работал в утреннем эфире на телевидении и даже прогуливался со своей женой по парку. У него было хорошее настроение. Вероятно, шоумену стало плохо неожиданно.

Также звезда отметил, что в последний раз по такому напряженному рабочему режиму он работал пять лет назад.

Владимир Остапчук в больнице Фото: instagram/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук в больнице Фото: instagram/vova_ostapchuk

Напомним, нынешняя и бывшая жена шоумена Владимира Остапчука поссорились в соцсетях. Также его экс-жена Кристина Горняк рассказала, почему они развелись.

работа
больницы
здоровье
Владимир Остапчук
телевидение
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней