Шоумен Владимир Остапчук попал в больницу.

Владимир Остапчук оказался под капельницей
Шоумен Владимир Остапчук испугал фанатов, опубликовав снимок из больницы. Ему поставили капельницу.
Фотографию звезда выложил в Instagram.
Владимиру Остапчуку поставили капельницу
Телеведущий опубликовал в сториз фото, на котором он лежит на больничной койке. В руку ему установили катетер и капают капельницу.
Однако Владимир не объяснил, что произошло. Накануне он работал в утреннем эфире на телевидении и даже прогуливался со своей женой по парку. У него было хорошее настроение. Вероятно, шоумену стало плохо неожиданно.
Также звезда отметил, что в последний раз по такому напряженному рабочему режиму он работал пять лет назад.
Напомним, нынешняя и бывшая жена шоумена Владимира Остапчука поссорились в соцсетях. Также его экс-жена Кристина Горняк рассказала, почему они развелись.
Читайте Новини.LIVE!