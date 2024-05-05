Президент Украины Владимир Зеленский надел вышиванку от украинского бренда — видео

Владимир Зеленский праздновал Пасху в вышиванку от украинского бренда — цена и значение
Украинский президент Владимир Зеленский оделся на Пасху в образ от украинского бренда. Он выбрал вышиванку с камуфляжным орнаментом.
Видео выложил Офис Президента.
Владимир Зеленский примерил рубашку от Varenyky Fashion
Владимир Зеленский поздравил с Пасхой всех украинцев. Желал быть сильными, объединенными и верить в Победу. На праздник надел вышиванку от украинского бренда Varenyky Fashion.
Льняная рубашка символически называется "Владимир". Ее орнамент символизирует обилие и долгую счастливую жизнь. Техника выполнения — цепная, то есть без узлов. Праздничная одежда стоит 12 500 гривен.
"Оберег защищает от злого взгляда недоброжелателей. Рубашка изображает наше время, украшенная военным камуфляжем", — говорится в описании к модели.
Напомним, звезда "Квартала" Евгений Кошевой рассказал, общается ли с Владимиром Зеленским. Также первая леди Украины Елена Зеленская надела чрезвычайную вышиванку на международную встречу.
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