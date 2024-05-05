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Владимир Зеленский праздновал Пасху в вышиванку от украинского бренда — цена и значение

5 мая 2024 23:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Президент Украины Владимир Зеленский надел вышиванку от украинского бренда — видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот поздравления
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский президент Владимир Зеленский оделся на Пасху в образ от украинского бренда. Он выбрал вышиванку с камуфляжным орнаментом.

Видео выложил Офис Президента.

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Владимир Зеленский примерил рубашку от Varenyky Fashion

Владимир Зеленский поздравил с Пасхой всех украинцев. Желал быть сильными, объединенными и верить в Победу. На праздник надел вышиванку от украинского бренда Varenyky Fashion.

Льняная рубашка символически называется "Владимир". Ее орнамент символизирует обилие и долгую счастливую жизнь. Техника выполнения — цепная, то есть без узлов. Праздничная одежда стоит 12 500 гривен.

"Оберег защищает от злого взгляда недоброжелателей. Рубашка изображает наше время, украшенная военным камуфляжем", — говорится в описании к модели.

Рубашка "Владимир". Фото: varenykyfashion.ua
Рубашка "Владимир". Фото: varenykyfashion.ua

Напомним, звезда "Квартала" Евгений Кошевой рассказал, общается ли с Владимиром Зеленским. Также первая леди Украины Елена Зеленская надела чрезвычайную вышиванку на международную встречу.

Владимир Зеленский
война
украинцы
мода
Пасха
вышиванка
президент

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