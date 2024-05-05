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Володимир Зеленський святкував Великдень у вишиванці від українського бренду — ціна і значення

5 травня 2024 23:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Президент України Володимир Зеленський вдягнув вишиванку від українського бренду — відео
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з привітання
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український президент Володимир Зеленський вдягнувся на Великдень в образ від українського бренду. Він обрав вишиванку з орнаментом камуфляжу.

Відео виклав Офіс Президента.

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Володимир Зеленський приміряв сорочку від Varenyky Fashion

Володимир Зеленський привітав з Великоднем усіх україців. Бажав бути сильними, об'єднаними і вірити в Перемогу. На свято вдягнув вишиванку від українського бренду Varenyky Fashion.

Лляна сорочка символічно має назву "Володимир". Її орнамент символізує достаток та довге щасливе життя. Техніка виконання — ланцюжкова, тобто без вузлів. Святкове вбрання коштує 12 500 гривень.

"Оберіг захищає від злого погляду недоброзичливців. Сорочка зображає наш час, оздоблена військовим камуфляжем", — йдеться в описі моделі.

Сорочка "Володимир". Фото: varenykyfashion.ua
Сорочка "Володимир". Фото: varenykyfashion.ua

Нагадаємо, зірка "Кварталу" Євген Кошовий розповів, чи спілкується з Володимиром Зеленським. Також перша леді України Олена Зеленська вдягнула надзвичайну вишиванку на міжнародну зустріч.

Володимир Зеленський
війна
українці
мода
Великдень
вишиванка
президент

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