Президент України Володимир Зеленський вдягнув вишиванку від українського бренду — відео

Володимир Зеленський святкував Великдень у вишиванці від українського бренду — ціна і значення
Український президент Володимир Зеленський вдягнувся на Великдень в образ від українського бренду. Він обрав вишиванку з орнаментом камуфляжу.
Відео виклав Офіс Президента.
Володимир Зеленський приміряв сорочку від Varenyky Fashion
Володимир Зеленський привітав з Великоднем усіх україців. Бажав бути сильними, об'єднаними і вірити в Перемогу. На свято вдягнув вишиванку від українського бренду Varenyky Fashion.
Лляна сорочка символічно має назву "Володимир". Її орнамент символізує достаток та довге щасливе життя. Техніка виконання — ланцюжкова, тобто без вузлів. Святкове вбрання коштує 12 500 гривень.
"Оберіг захищає від злого погляду недоброзичливців. Сорочка зображає наш час, оздоблена військовим камуфляжем", — йдеться в описі моделі.
Нагадаємо, зірка "Кварталу" Євген Кошовий розповів, чи спілкується з Володимиром Зеленським. Також перша леді України Олена Зеленська вдягнула надзвичайну вишиванку на міжнародну зустріч.
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