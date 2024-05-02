Євген Кошовий розповів про дружбу із Зеленським під час війни — що сказав

Президент України Володимир Зеленський та Євген Кошовий. Фото: пресслужба "95 квартал"

Відомий український актор та гуморист "95 Кварталу" Євген Кошовий розповів про те, чи підтримує спілкування зі своїм найкращим другом та Президентом України Володимиром Зеленським. Артист зізнався, що за час війни навіть декілька разів зустрічався із очільником держави.

Про це він розповів в інтерв'ю kp.ua.

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Артист розповів, що підтримує спілкування із Президентом України під час війни. Кошовий повідомив, що він переписується із Зеленським, а коли в нього є час, то вони зідзвонюються. Євген зізнався, що хотів би частіше спілкуватися із найкращим другом, однак розуміє, що це неможливо в силу його посади. За три роки війни їм навіть пощастило декілька разів побачитися.

"Ми розмовляємо рідко. В основному переписуємося. Або якщо у нього є вільний час, ми можемо зв'язатися телефоном. Зазвичай це відбувається дуже пізно увечері. Пару разів бачилися. Хотілося б частіше, але ми розуміємо його зайнятість, рівень його відповідальності, його прагнення до перемоги, і ми всі його в цьому підтримуємо", — повідомив комік.

Кошовий розповів, що вони спілкуються із Зеленським на різні теми. Часто найкращі друзі обговорюють поїздки на фронт і допомогу військовим. Зокрема, артист підкреслив, що іноді в "Кварталу" збігаються маршрути із Президентом України. Однак позиції вони відвідують у різний час, а тому рідко перетинаються один з одним.

"Часто розповідаємо про поїздки до військових. І, до речі, так співпадає, що ми з президентом часто буваємо на фронті в одних і тих же місцях з невеликою різницею у часі. Або ми перші їдемо кудись з виступами чи відвозимо допомогу, а через деякий час і він приїздить у це місце. Або навпаки – він відвідує якусь позицію, а незабаром і ми туди їдемо. Навіть під час повномасштабного вторгнення ми з Володимиром Олександровичем ходимо одними дорогами", — додав він.

Нагадаємо, зірка "Кварталу" Юрій Великий, який пародіював президента Володимира Зеленського, розповів про його реакцію на номери. А акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна хотіла мобілізуватись.