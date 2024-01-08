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Владимиру Остапчуку и его молодой жене предсказали проблемы в браке

8 января 2024 19:17
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Владимиру Остапчуку и его молодой жене предсказали проблемы в браке
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

За браком Владимира Остапчука и его 23-летней супруги Екатерины Полтавской очень пристально следят поклонники и не только. Известная ведьма Мария Тихая разложила карты и посмотрела, что происходит в отношениях супругов.

Гадала в шоу "33 вопроса на Люкс ФМ".

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"Будет думать, нужен ли этот брак"

В шоу от Люкс ФМ наследственная ведьма Мария Тихая погадала, чтобы узнать, разведется ли Владимир Остапчук со своей молодой женой в этом году, ведь это уже третий брак ведущего.

Ведьма не увидела на картах процесса развода в данный момент и это не удивительно, учитывая, что пара постоянно публикует трогательные фото и видео друг с другом.

 

Однако Мария увидела, что в будущем могут возникнуть некоторые проблемы.

 

"Я не вижу сейчас процесса развода, но "Двойка Жезлов" говорит о том, что мысли такие могут быть. То есть может быть какой-то конфликт, на что указывает карта "Наблюдения". Может быть какой-то конфликт, где он будет думать, надо ему этот брак или нет. Она может также думать об этом. Не выпало ясно, кто это будет думать, здесь просто показывает, что будет такой конфликт", — рассказала Тихая.

Однако даже в результате конфликта разрыва отношений ведьма не увидела.

Жена Остапчука — Екатерина Полтавская — уже успела отреагировать на такое пророчество. Кто-то из подписчиков сбросил Кате статью о гаданиях.

 

Скриншот со сторис instagram.com/poka.tya

"Кто мы такие, чтобы не верить ведьме?", — шутливо ответила девушка.

Напомним, бывшую жену Остапчука затравили за отсутствие детей в 37 лет.

Также мы писали, что молодая жена Остапчука показалась топлесс и рассказала, как изменилась.

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