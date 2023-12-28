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Колишню дружину Остапчука зацькували за відсутність дітей в 37 років — вона відповіла

28 грудня 2023 23:40
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Стас Кожушко
Редактор
Колишню дружину Остапчука зацькували за відсутність дітей в 37 років — вона відповіла
Блогерка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Останнім часом друга дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, веде відверті розмови з підписниками щодо свого приватного життя. Вона прокоментувала шлюб та розлучення з ведучим. А тепер детально відповіла хейтерам щодо відсутності в неї дітей. 

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram, на який підписані понад 100 тисяч фолловерів.

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За словами блогерки, вона отримує безліч нетактовних запитань щодо наявності дітей. Ось деякі приклади повідомлень, які пишуть Горняк.

Тобі 37 і ти ще не народила?

•Без дітей ти не реалізувалась як жінка!

• Найцінніше в житті — це діти, без них сенсу життя немає! Ти ніхто.

Горняк запевнила — це ще не найжорстокіше, що вона читала у своєму діректі. Блогерка зазначила — від всіх цих повідомлень її життя не зміниться.

"Поки без дітей та народить дитинку для себе. Без чоловіка і родини повноцінної. Для мене два цих варіанти ОК, якщо що. А для деяких моїх подруг народити одній — не ОК, тому всі ми різні", — підсумувала Горняк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kristygor (@kristygor)

Зазначимо, в шлюбі блогерка та шоумен були два роки. Від першого шлюбу в Остапчука є двоє дітей, як живуть в Канаді. Зараз Володимир одружений з 23-річною блогеркою Катериною Полтавською.

Щодо Христина Горняк, після початку повномасштабної війни вона переїхала до столиці Австрії, Відня. Нещодавно розійшлась з іноземцем, ім’я якого так і не розсекретила. Ба більше — так і не показала. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи вирішила Христина Горняк з Володимиром Остапчуком  питання з будинком, який будували разом. Також ми розповідали, що Євген Кошовий у новорічну ніч розважатиме українців сеансом екзорцизму.

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