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Волошин не может построить новые отношения с девушками после развода с Тринчер

5 января 2024 16:29
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Волошин не может построить новые отношения с девушками после развода с Тринчер
Александр Волошин и Анна Тринчер. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Блогер Александр Волошин признался, что пока не может построить новые отношения. Девушки, которые емй попадались, не такие, как его бывшая супруга Анна Тринчер.

Парень рассказал об этом в эфире "Наше радио".

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Волошин попытался общаться с девушками, но они оказались тупыми

Украинский блогер впервые после развода с певицей Аной Тринчер заговорил о новых отношениях. Он уже пытался построить хотя бы дружеские отношения с другими девушками, но ничего не получилось.

Девушки, с которыми общался Волошин, оказывались "немного тупыми", в то время, как бывшая, по его мнению, "очень мудрая".

"Я считаю Аню очень мудрой девушкой, потому что я после развода общался с некоторыми девушками и понял, что, простите, они немного тупые. Не все девушки! Не все, вообще не все! Но те, с которыми я пообщался, ну так получилось … Пацаны тоже тупые! Тупее, чем девушки", — признался блогер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

После развода Александр хочет продолжить поддерживать дружеские отношения с Тринчер, однако пока певица такой идеи не озвучивала.

"Я считаю Аню очень мудрой девушкой, с которой я бы хотел дальше общаться и поддерживать связь. Если она захочет, то я с большим удовольствием", — добавил блогер.

Александр Волошин и Анна Тринчер состояли в браке чуть больше 1 года. Причина их расставания — это испорченные отношения и проблемы мужчины.

Ранее Волошин прокомментировал призыв блогерам идти в ТЦК.

Напомним, что Волошин показал квартиру, в которую переехал после развода с Тринчер.

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