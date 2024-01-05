Волошин не может построить новые отношения с девушками после развода с Тринчер

Александр Волошин и Анна Тринчер. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Блогер Александр Волошин признался, что пока не может построить новые отношения. Девушки, которые емй попадались, не такие, как его бывшая супруга Анна Тринчер.

Парень рассказал об этом в эфире "Наше радио".

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Волошин попытался общаться с девушками, но они оказались тупыми

Украинский блогер впервые после развода с певицей Аной Тринчер заговорил о новых отношениях. Он уже пытался построить хотя бы дружеские отношения с другими девушками, но ничего не получилось.

Девушки, с которыми общался Волошин, оказывались "немного тупыми", в то время, как бывшая, по его мнению, "очень мудрая".

"Я считаю Аню очень мудрой девушкой, потому что я после развода общался с некоторыми девушками и понял, что, простите, они немного тупые. Не все девушки! Не все, вообще не все! Но те, с которыми я пообщался, ну так получилось … Пацаны тоже тупые! Тупее, чем девушки", — признался блогер.

После развода Александр хочет продолжить поддерживать дружеские отношения с Тринчер, однако пока певица такой идеи не озвучивала.

"Я считаю Аню очень мудрой девушкой, с которой я бы хотел дальше общаться и поддерживать связь. Если она захочет, то я с большим удовольствием", — добавил блогер.

Александр Волошин и Анна Тринчер состояли в браке чуть больше 1 года. Причина их расставания — это испорченные отношения и проблемы мужчины.

Ранее Волошин прокомментировал призыв блогерам идти в ТЦК.

Напомним, что Волошин показал квартиру, в которую переехал после развода с Тринчер.