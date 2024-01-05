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Волошин не може побудувати нові відносини з дівчатами після розлучення з Трінчер

5 січня 2024 16:29
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Волошин не може побудувати нові відносини з дівчатами після розлучення з Трінчер
Олександр Волошин і Анна Трінчер. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Блогер Олександр Волошин зізнався, що поки що не може побудувати нові стосунки. Всі не такі, як його колишня дружина Анна Трінчер.

Хлопець розповів про це в етері "Наше радіо".

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Волошин спробував спілкуватися з дівчатами, але вони виявились тупими

Український блогер вперше після розлучення зі співачкою Аною Трінчер заговорив про нові стосунки. Він вже намагався побудувати хоча б дружні взаємини з іншими дівчатами, але нічого не вийшло.

Дівчата, з якими спілкувався Волошин, виявлялись "трохи тупими", натомість його колишня, на його думку, "дуже мудра".

"Я вважаю Аню дуже мудрою дівчиною, тому що я після розлучення спілкувався з деякими дівчатами і зрозумів, що, вибачте, вони трохи тупі. Не всі дівчата! Не всі, взагалі не всі! Але ті, з якими я поспілкувався, ну так вийшло… Пацани теж є тупі! Тупіші, ніж дівчата", — зізнався блогер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Після розлучення Олександр хоче продовжити підтримувати дружні стосунки з Трінчер, проте поки що співачка такої ідеї не озвучувала. 

"Я вважаю Аню дуже мудрою дівчиною, з якою я б хотів далі спілкуватися і підтримувати зв'язок. Якщо вона захоче, то я з великим задоволенням", — додав блогер.

Олександр Волошин та Анна Трінчер були у шлюбі трохи більше 1 року.  Причина їхнього розставання — це зіпсовані стосунки та психологічні проблеми чоловіка.

Раніше Волошин прокоментував заклик блогерам йти до ТЦК.

Нагадаємо, що Волошин показав квартиру, у яку переїхав після розлучення з Трінчер.

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