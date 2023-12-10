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Волошин показав квартиру, у яку переїхав після розлучення з Трінчер

10 грудня 2023 15:05
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Волошин показав квартиру, у яку переїхав після розлучення з Трінчер
Блогер Олександр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ще місяць тому Олександр Волошин разом зі своєю дружиною Анею Трінчер показували будинок, у який переїхали і збиралися там будувати життя разом. Проте тепер вони розлучаються і Саша показує свою холостяцьку квартиру, у яку переїхав. 

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Холостяцька "берлога" 

Олександр Волошин — відомий блогер та бізнесмен. Він має три власні квартири у Києві та будинок за містом, попри це вирішив орендувати у новому ЖК.

 

"У мене 3 квартири в Києві, але 2 з них без ремонту, а одна знаходиться далеко від центру, плюс вона невелика (50м2)! А мені важливо, щоб місце в якому я живу було просторим! Плюс, коли я пожив декілька місяців за — я зрозумів, що жити в центрі Києва, найкраще що придумало людство", — розповів Саша. 

Блогер розповів, що коли оселився у квартирі дізнався, що до нього у ній жила відома блогерка Таня Парфільєва зі своїм чоловіком Ванею. 

 

Але він обрав її не через це, а тому що ця квартира, на його думку, найкрасивіша і найкомфортніша у Києві. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx

Волошин розповів, що вона за розміром 110 квадратних метрів. Показав, що має два санвузла, велику гардеробну, простору кухню і зал.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx
Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx
Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx
Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx

У спальні велике панорамне вікно з видом на місто, а вночі кімната перетворюється на космос завдяки світловим ефектам. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx

Саша показав і те, що робить його житло "холостяцьким". Хоча холодильник у нього був повний, а речі випрані, блогер похизувався великим баром, заповненим пивом і віскі, а також комп'ютерною кімнатою зі спеціальним кріслом і моніторами. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx
Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx

Саша згадав, у яких умовах він жив раніше, тобто у дитинстві, і порадувався своїм досягненням. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/voloshyn_xx

Аня Трінчер теж нещодавно розповідала, що зараз вперше живе сама на орендованій квартирі і почуває себе дуже добре. 

Нагадаємо, Трінчер з Волошиним не змогли подати документи на розлучення. 

Також ми писали, що Волошин різко відреагував на інтервʼю Єфросиніної з Трінчер. 

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