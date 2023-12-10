Волошин показал квартиру, в которую переехал после развода с Тринчер
Еще месяц назад Александр Волошин вместе со своей женой Аней Тринчер показывали дом, в который переехали и собирались там строить жизнь вместе. Однако теперь они разводятся и Саша показывает свою холостяцкую квартиру, в которую переехал.
"Румтур" нового дома показал в Instagram.
Холостяцкая "берлога"
Александр Волошин – известный блогер и бизнесмен. У него три собственные квартиры в Киеве и дом за городом, несмотря на это, он решил арендовать в новом ЖК.
"У меня 3 квартиры в Киеве, но 2 из них без ремонта, а одна находится далеко от центра, плюс она небольшая (50м2)! А мне важно, чтобы место в котором я живу было просторным! Плюс, когда я пожил несколько месяцев за городом я понял, что жить в центре Киева, лучшее, что придумало человечество", — рассказал Саша.
Блогер поделился, что когда поселился в этой квартире, узнал, что до него в ней жила известная блогер Таня Парфильева со своим мужем Ваней.
Но он выбрал ее не из-за этого, а потому, что эта квартира, по его мнению, самая красивая и комфортная в Киеве.
Волошин рассказал, что размер квартиры 110 квадратных метров. Показал, что имеет два санузла, большую гардеробную, просторную кухню и зал.
В спальне большое панорамное окно с видом на город, а ночью комната превращается в космос благодаря световым эффектам.
Саша показал и то, что делает его жилище "холостяцким". Хотя холодильник у него был полон, а вещи постираны, блогер похвастался большим баром, заполненным пивом и виски, а также компьютерной комнатой со специальным креслом и мониторами.
Саша вспомнил, в каких условиях он жил раньше, то есть в детстве и порадовался своим достижением.
Аня Тринчер тоже недавно рассказывала, что сейчас впервые живет сама на съемной квартире и чувствует себя очень хорошо.
Напомним, Тринчер с Волошиным не смогли подать документы на развод.
Также мы писали, что Волошин резко отреагировал на интервью Ефросининой с Тринчером.
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