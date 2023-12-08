Трінчер з Волошиним не змогли подати документи на розлучення

Блогерка Анна Трінчер з Олександром Волошиним. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка Анна Трінчер нещодавно оголосила про розлучення з бізнесменом Олександром Волошиним. Вчора колишня пара мала офіційно оформити розлучення, але план не реалізувався.

Про це повідомила сама Анна Трінчер у соціальній мережі.

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Гнівним сторіс поділилася Трінчер з підписниками. Анна зізнається, що з колишнім чоловіком приїхали до РАЦСу, але установа була закрита.

Блогерка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Сьогодні прийшли в РАЦС. "Санітарний день", пздц (якого не було, коли ми дзвонили і дізнавались робочі години). Мене дуже бісить система розлучення, — говорить блогерка і додає, — який нах*ін санітарний день, про який ніхто не знав. При чому, туди прийшло багато людей і всі вони розгорнулись і поїхали додому".

Артистка повідомила що під час війни розлучитися онлайн не можна, тому за місяць їм з Волошиним знову доведеться їхати в РАЦС.

Нагадаємо, заплакана Трінчер розповіла, коли вона розлучилася з Волошиним.

Раніше Волошин різко відреагував на інтервʼю Єфросиніної з Трінчер.