Трінчер з Волошиним не змогли подати документи на розлучення
Співачка Анна Трінчер нещодавно оголосила про розлучення з бізнесменом Олександром Волошиним. Вчора колишня пара мала офіційно оформити розлучення, але план не реалізувався.
Про це повідомила сама Анна Трінчер у соціальній мережі.
Нові подробиці розлучення Трінчер
Гнівним сторіс поділилася Трінчер з підписниками. Анна зізнається, що з колишнім чоловіком приїхали до РАЦСу, але установа була закрита.
"Сьогодні прийшли в РАЦС. "Санітарний день", пздц (якого не було, коли ми дзвонили і дізнавались робочі години). Мене дуже бісить система розлучення, — говорить блогерка і додає, — який нах*ін санітарний день, про який ніхто не знав. При чому, туди прийшло багато людей і всі вони розгорнулись і поїхали додому".
Артистка повідомила що під час війни розлучитися онлайн не можна, тому за місяць їм з Волошиним знову доведеться їхати в РАЦС.
Нагадаємо, заплакана Трінчер розповіла, коли вона розлучилася з Волошиним.
Раніше Волошин різко відреагував на інтервʼю Єфросиніної з Трінчер.
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