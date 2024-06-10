Меган Маркл обрекла детей на жизнь без королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/tuttosposi

Королевский эксперт Дженни Бонд считает, что Меган Маркл допустила серьезную ошибку, когда решила покинуть королевскую семью. Теперь ее дети оторваны от родных и истории.

Об этом пишет Міrror.

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Королевский эксперт Дженни считает, что рознь Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей Великобритании может негативно повлиять на их детей в будущем.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Фото: Alexi Lubomirski/Duke and Duch

Сейчас семейная пара живет в США, и это достаточно далеко. Такое отчуждение может иметь разрушительные последствия для будущего принца Арчи и принцессы Лилибет.

"Дети растут, и им от природы интересно узнать свое происхождение, и когда ваше наследие принадлежит к одной из самых известных семей в мире, несомненно, покажется довольно странным и, возможно, грустным, что вы почти не знаете или не помните их", — объяснила Дженни.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Фото: Netflix

Труднее всего может быть Арчи в подростковом возрасте, ведь тогда важно осознать свои корни и принадлежность.

"Представьте себе, 15-летний Арчи говорит своим друзьям: "Мой дедушка является или был королем! И мой дядя тоже есть или будет королем. Но он почти не знал и не встречался с ними. Как грустно... И Меган придется нести основное бремя ответственности за это", — сказала эксперт.

Меган Маркл с сыном Арчи. Фото: Netflix

Принц Гарри с сыном Арчи. Фото: Netflix

Арчи не виделся с королевской семьей с 2022 года. Хотя он скучает по родственникам и особенно по дедушке Чарльзу.

"Арчи очень скучает по Чарльзу, многие его книги посвящены королям, принцессам и замкам, и он знает, что его дедушка живет в замке. Он, очевидно, отчаянно хочет приехать в Великобританию со своим отцом, но Меган и Гарри не хотят этого. Кроме того, решение Сассексов удалиться от королевской семьи также мешает поддерживать отношения младших внуков короля со своими двоюродными братьями и сестрой. Они, можно сказать, не знают друг друга", — добавила Дженни.

Напомним, принцесса Евгения шокировала модных экспертов смелым выбором свадебного платья. Также принц Уильям покинул Кейт Миддлтон дома и сам посетил женитьбу крестника короля Чарльза.