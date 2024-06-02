Канье Вест показался с полуобнаженной женой.

Бьянка Ченсори с мужем, рэпером Канье Вестом. Фото: instagram.com/shotbyjuliann/

Жена американского рэпера Канье Веста Бьянка Ченсори в очередной раз удивила поклонников новым смелым образом. Звезда прошлась по улочкам Италии в откровенном боде без нижнего белья.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жена американского рэпера продемонстрировала свою стройную фигуру, выбрав для прогулки в Прато (Италия) откровенный боди молочного цвета. Смелые вырезы на наряде обнажили ее ягодицы и часть бюста.

Свой образ Бьянка дополнила гладким пучком и прозрачными каблуками. Выйдя из такси, Ченсори держала в руке блокнот, на страницах которого были "набросаны" рисунки. Канье Вест выбрал для встречи в ресторане белый ансамбль. Звезда надел брюки свободного кроя, а также худи в тон к ним и дополнил свой образ светлыми туфлями.

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Вест. Фото: BACKGRID

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Вест. Фото: BACKGRID

Напомним, рэпера Канье Веста засмеяли из-за его идеи снимать эротические фильмы. А также жена рэпера засветилась во Флоренции в белом боди, которое подчеркнуло ее подтянутые ягодицы.