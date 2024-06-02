Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Все напоказ — жена Канье Веста прогулялась по улицам Италии в откровенном боди без белья arrow

Все напоказ — жена Канье Веста прогулялась по улицам Италии в откровенном боди без белья

2 июня 2024 14:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Канье Вест показался с полуобнаженной женой.
Бьянка Ченсори с мужем, рэпером Канье Вестом. Фото: instagram.com/shotbyjuliann/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Жена американского рэпера Канье Веста Бьянка Ченсори в очередной раз удивила поклонников новым смелым образом. Звезда прошлась по улочкам Италии в откровенном боде без нижнего белья.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Канье Вест засветился с полуобнаженной женой

Жена американского рэпера продемонстрировала свою стройную фигуру, выбрав для прогулки в Прато (Италия) откровенный боди молочного цвета. Смелые вырезы на наряде обнажили ее ягодицы и часть бюста.

Свой образ Бьянка дополнила гладким пучком и прозрачными каблуками. Выйдя из такси, Ченсори держала в руке блокнот, на страницах которого были "набросаны" рисунки. Канье Вест выбрал для встречи в ресторане белый ансамбль. Звезда надел брюки свободного кроя, а также худи в тон к ним и дополнил свой образ светлыми туфлями.

Бьянка Ченсори засветила ягодицы
Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Бьянка Ченсори примеряла откровенное боди
Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Все напоказ - жена Канье Веста прогулялась по улицам Италии в откровенном боде без белья - фото 3
Рэпер Канье Вест. Фото: BACKGRID
Бьянка Ченсори обнажилась в Италии.
Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Бьянка Ченсори примерила новый смелый образ
Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Канье Вест продолжает эпатировать на внешности жены
Рэпер Канье Вест. Фото: BACKGRID

Напомним, рэпера Канье Веста засмеяли из-за его идеи снимать эротические фильмы. А также жена рэпера засветилась во Флоренции в белом боди, которое подчеркнуло ее подтянутые ягодицы.

Италия
зарубежные звезды
звездная пара
звезды
Канье Уэст
Бьянка Цензори

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном