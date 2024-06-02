Каньє Вест показався з напівоголеною дружиною — фото

Все напоказ — дружина Каньє Веста прогулялася вулицями Італії у відвертому боді без білизни
Дружина американського репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі вчергове здивувала шанувальників новим сміливим образом. Зірка пройшлася вуличками Італії у відвертому боді без спіднього.
Про це пише Daily Mail.
Каньє Вест засвітився з напівоголеною дружиною
Дружина американського репера продемонструвала свою струнку фігуру, обравши для прогулянки у Прато (Італія) відверте боді молочного кольору. Сміливі вирізи на вбранні оголили її сідниці та частину бюсту.
Свій образ Б'янка доповнила гладким пучком та прозорими підборами. Вийшовши з таксі, Ченсорі тримала в руці блокнот, на сторінках якого були накидані різноманітні малюнки. Каньє Вест обрав для зустрічі в ресторані білосніжний ансамбль. Зірка вдягнув штани вільного крою, а також худі в тон до них та доповнив свій образ світлими туфлями.
Нагадаємо, репера Каньє Веста засміяли через його ідею знімати еротичні фільми. А також дружина репера засвітилася у Флоренції в білосніжному боді, яке підкреслило її підтягнуті сідниці.
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