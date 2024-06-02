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Все напоказ — дружина Каньє Веста прогулялася вулицями Італії у відвертому боді без білизни

2 червня 2024 14:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Каньє Вест показався з напівоголеною дружиною — фото
Б'янка Ченсорі з чоловіком, репером Каньє Вестом. Фото: instagram.com/shotbyjuliann/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дружина американського репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі вчергове здивувала шанувальників новим сміливим образом. Зірка пройшлася вуличками Італії у відвертому боді без спіднього.

Про це пише Daily Mail.

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Каньє Вест засвітився з напівоголеною дружиною

Дружина американського репера продемонструвала свою струнку фігуру, обравши для прогулянки у Прато (Італія) відверте боді молочного кольору. Сміливі вирізи на вбранні оголили її сідниці та частину бюсту.

Свій образ Б'янка доповнила гладким пучком та прозорими підборами. Вийшовши з таксі, Ченсорі тримала в руці блокнот, на сторінках якого були накидані різноманітні малюнки.  Каньє Вест обрав для зустрічі в ресторані білосніжний ансамбль. Зірка вдягнув штани вільного крою, а також худі в тон до них та доповнив свій образ світлими туфлями.

Б'янка Ченсорі засвітила сідниці
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Б'янка Ченсорі приміряла відверте боді
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Все напоказ — дружина Каньє Веста прогулялася вулицями Італії у відвертому боді без білизни - фото 3
Репер Каньє Вест. Фото: BACKGRID
Б'янка Ченсорі оголилася у Італії
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Б'янка Ченсорі приміряла новий сміливий образ
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Каньє Вест продовжує епатувати на зовнішності дружини
Репер Каньє Вест. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, репера Каньє Веста засміяли через його ідею знімати еротичні фільми. А також дружина репера  засвітилася у Флоренції в білосніжному боді, яке підкреслило її підтягнуті сідниці. 

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Б'янка Цензорі

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