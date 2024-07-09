Все серьезно — друзья Брэда Питта рассказали о его отношениях с вдвое младшей невестой
Американский актер Брэд Питт "очень счастлив" со своей гораздо младшей девушкой Инес-Оливией де Рамон, с которой он публично держался за руки, когда они прибыли на Гран-при Великобритании в Нортгемптоне, Англия. Дизайнер ювелирных изделий переехала к 60-летней кинозведе еще в феврале.
Об этом пишет Daily Mail.
У Брэда Питта серьезные планы
Питт взял Инес с собой на автодром Сильверстоун, поскольку в течение четырех дней продолжал снимать сцены для своего нового гоночного фильма Apple Original F1. Двухкратный обладатель "Оскара" получил 30 миллионов долларов за работу исполнительного продюсера и сыграл роль бывшего гонщика Сонни Гейса, вышедшего на пенсию, в спортивной драме IMAX Джозефа Косинского, которая выйдет в кинотеатрах в июне 2009 года.
"Это более серьезные отношения, чем просто свидание. Бреду так много в ней нравится. Она прекрасна для него", — говорит источник из окружения звезды.
Брэд владеет домом с тремя спальнями в Лос-Фелиге стоимостью 5,5 млн долларов, домом для отдыха на берегу океана площадью 4 миллиона долларов в Голете, а также тремя студиями (общей стоимостью 7 млн долларов) в районе Фрогтаун в Лос-Анджелесе.
Пару заметиди в сентябре — за три месяца до того, как их впервые увидели вместе, на концерте Боно в Лос-Анджелес.
Де Рамон, говорящая на французском, немецком и итальянском языках, работает вице-президентом Anita Ko Jewelry с января 2020 года. Она имеет опеку над своей любимой собакой, известной как "Грегги", со своим бывшим супругом — звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли, который живет с 24-летней немецкой моделью Наталии Кукенбург. Инес завершила развод с 41-летним продюсером лишь в феврале после более чем трех лет брака.
Питт и его бывшая супруга Анджелина Джоли до сих пор не завершили развод с 2016 года.
Актеры в эту пятницу будут праздновать 16-летие своих единственных несовершеннолетних детей — близнецов Вивьен и Нокса.
Пятеро из их шести детей, включая его дочь Захару, Шайло и Вивьен, публично отказались от его звездной фамилии. Актер вступил в физическое столкновение со своим сыном Мэддоксом на борту частного самолета в 2016 году, а его сын Пакс назвал его "придурком мирового класса" и "подлым человеком" в Instagram.
Джоли и Питт познакомились, играя супругов на съемочной площадке шпионского фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, что побудило его к разводу с Дженнифер Энистон в 2005 году.
Напомним, Анджелина Джоли вышла на прогулку с дочерью в модном сарафане.
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