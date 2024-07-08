Бред Пітт вперше офіційно вийшов у люди з майже вдвічі молодшою нареченою
Актор Бред Пітт, якому у грудні минулого року виповнилося 60 років, вперше офіційно вийшов у світ разом зі своєю коханою, 34-річною Інес де Рамон. Пара відвідала фінал Гран-прі Великобританії, що проходить на трасі "Сільверстоун" у Нортгемптонширі.
Про це пише Daily Mail.
Бред Пітт вивів в люди красуню-наречену
На чемпіонат світу з автоперегонів у класі "Формула-1" Інес вирішила прийти в ніжно-блакитній сукні і чорних ботильйонах, а Бред одягнув світлі штани, жовту куртку і бежеву панаму. Перед фотографами пара з'явилася, міцно тримаючись за руки.
Бред Пітт та дизайнер ювелірних прикрас Інес де Рамон, яка раніше була одружена з зіркою серіалу "Щоденники вампіра" Полом Уеслі, почали зустрічатися наприкінці 2022 року. Нещодавно пара з'їхалася, і всі інсайдери кажуть, що ці взаємини вийшли на серйозний етап. У тому числі джерела запевняють, що Пітт готовий завести дітей разом з Інес і вважає, що вона стане прекрасною матір'ю. Після того як Пітт розлучився із Анджеліною Джолі, багато хто з їхніх спільних дітей публічно встав на бік матері.
Так, Пакс у соцмережах назвав Бреда Пітта "засранцем світового класу" та звинуватив його в тому, що він тримає дітей у страху. Захара в коледжі представилася як Захара Марлі Джолі, а Шайло незабаром після повноліття подала документи, щоб офіційно відмовитися від батьківського прізвища.
Нагадаємо, Бредд Пітт наважився на відчайдушний крок заради порятунку стосунків з дітьми.
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