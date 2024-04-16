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Все решат продюсеры — на Евровидении ввели новые правила

16 апреля 2024 21:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
На Евровидении ввели новые правила - детали
Представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Организаторы Евровидения ввели новые правила по жеребьевке. 25 из 26 артистов в Гранд-финале смогут выбрать первый тайм, второй тайм или выбор продюсера.

Об этом идет речь на официальном сайте.

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Это означает, что если исполнитель выберет "выбор продюсера" во время случайной жеребьевки, то продюсеры шоу сами назвут их очередность. 

Теперь учасникам осталось по 6 мест для выбора в первом и втором полуфиналах. Но остальные 13 мест самостоятельно расставят продюсеры. Причина появления нового правила — желание создать наиболее увлекательный порядок выступлений.

"Все дело в том, чтобы создать лучшее телевизионное шоу и дать всем артистам шанс сиять. В предыдущие годы, имея лишь жеребьевку первой и второй половины, вы могли обнаружить, что многие баллады попали в одну часть шоу или многие фавориты были выбраны для исполнения в одной половине. Добавление гибкости Producer's Choice дает мне возможность создать еще лучший поток разных темпов и еще более увлекательный большой финал", — обьяснил продюсер конкурса Кристер Бьоркман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Напомним, представитель Финлядии на Евровидении попал в скандал — организаторам не нравится его нижнее белье. Также певица Анастасия Приходько заявила, кто на самом деле должен представлять Украину в этом году на конкурсе.

Евровидение
правила
Alyona Alyona
Jerry Heil
украинские звезды
конкурс

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