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Все благодаря мужу — Джулия Робертс рассказала секрет своей молодости

11 января 2024 21:28
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Все благодаря мужу – Джулия Робертс рассказала секрет своей молодости
Актриса Джулия Робертс. Фото: VOGUE
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Джулия Робертс в интервью рассказала, как ей удается почти не меняться внешне на протяжении многих лет. Актриса сначала шутила, а потом рассказала настоящий секрет.

Этим поделилась в интервью британскому Vogue, в котором вышла свежая фотосессия звезды.

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Легендарную красавицу Джулию Робертс, которой сейчас 54 года, во время интервью глянцу Vogue спросили о том, как ей удается не меняться внешне в течение многих лет.

Звезда поначалу заверила, что это неправда. И добавила, что когда она пересматривала фильм, в котором снималась с Томом Генксом, очевидно речь идет о "Ларри Крауне", то удивилась, как они состарились.

Однако актриса все же не стала отрицать, что выглядит хорошо. На вопрос, использует ли она какие-либо искусственные методы сохранения своей молодости, Робертс ответила шутливо.

 

джулия робертс
Актриса Джулия Робертс. Фото: VOGUE

"Маринование. Каждую вторую субботу я кладу голову в банку на 18 часов. Это творит чудеса. Но запах ужасен", — ответила звезда.

Но интервьюер не успокоился и все же спросил у Джулии правдивый ответ на свой вопрос.

 

джулия робертс
Актриса Джулия Робертс. Фото: VOGUE
джулия робертс
Актриса Джулия Робертс. Фото: VOGUE

"Серьезный ответ  это хорошие гены, полноценная жизнь, и я уже говорила это, я верю в любовь хорошего человека. Я верю, что мой муж любит меня и заботится обо мне так, что я чувствую глубокое, глубокое счастье. И всякий раз, когда вы видите кого-то, кто счастлив, неважно, сколько ему лет", — рассказала Джулия Робертс.

Со своим мужем, оператором Дэниелом Модером, вместе уже 22 года. Они воспитывают трех детей.

Актриса также вспомнила назидательную фразу, которую ей когда-то в молодости сказала французская актриса Анук Эме.

 

джулия робертс
Актриса Джулия Робертс. Фото: VOGUE

"Анук Эме сказала мне много лет назад, когда я была очень молодой и мне даже в голову не приходило, что у меня когда-нибудь появятся морщины: "Ты живешь своим лицом в своей жизни, пока тебе не исполнится 50, а потом ты живешь со своей жизнью на твоем лице", — вспомнила звезда.  

Эти слова она запомнила на всю жизнь.

Напомним, Джулия Робертс рассказала, что делали бы сейчас герои культового фильма "Красавица".

Также мы писали, что Джулия Робертс поделилась редким фото в честь 19-летия своих близнецов.

семья
Джулия Робертс
зарубежные звезды
молодость

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