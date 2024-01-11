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Все завдяки чоловіку — Джулія Робертс розповіла секрет своєї молодості

11 січня 2024 21:28
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Все завдяки чоловіку — Джулія Робертс розповіла секрет своєї молодості
Акторка Джулія Робертс. Фото: VOGUE
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Джулія Робертс у інтерв'ю розповіла, як їй вдається майже не змінюватися зовнішньо протягом багатьох років. Акторка спочатку жартувала, а потім розповіла справжній секрет. 

Цим поділилася в інтерв'ю британському Vogue, у якому вийшла свіжа фотосесія зірки. 

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Легендарну красуню Джулію Робертс, якій зараз 54 роки, під час інтерв'ю глянцю Vogue запитали про те, як їй вдається не змінюватися зовнішньо протягом років. 

Зірка спочатку запевнила, що це неправда. І додала, що коли вона передивлялася фільм, у якому знімалася з Томом Генксом, вочевидь йдеться про "Ларрі Краун", то здивувалася, як вони постаріли. 

Проте акторка все ж не стала заперечувати, що має гарний вигляд. На питання, чи використовує вона якісь штучні методи збереження своєї молодості, Робертс відповіла жартом.

 

джулія робертс
Акторка Джулія Робертс. Фото: VOGUE

"Маринування. Кожну другу суботу я кладу голову в банку на 18 годин. Це творить чудеса. Але запах жахливий", — відповіла зірка. 

Але інтерв'юер не заспокоївся і все ж допитався у Джулії правдивої відповіді на своє питання. 

 

джулія робертс
Акторка Джулія Робертс. Фото: VOGUE
джулія робертс
Акторка Джулія Робертс. Фото: VOGUE

"Серйозна відповідь це хороші гени, повноцінне життя, і я вже казала це, я вірю в любов хорошої людини. Я вірю, що мій чоловік любить мене і піклується про мене так, що я відчуваю глибоке, глибоке щастя. І щоразу, коли ви бачите когось, хто щасливий, не має значення, скільки йому років", — розповіла Джулія Робертс. 

Зі своїм чоловіком, оператором Деніелом Модером, разом вже 22 роки. Вони виховують трьох дітей. 

Акторка також згадала повчальну фразу, яку їй колись у молодості сказала французька акторка Анук Еме. 

 

джулія робертс
Акторка Джулія Робертс. Фото: VOGUE

"Анук Еме сказала мені багато років тому, коли я була дуже молодою і мені навіть на думку не спадало, що у мене колись з’являться зморшки: "Ти живеш своїм обличчям у своєму житті, поки тобі не виповниться 50, а потім ти живеш своїм життям на твоєму обличчі", — згадала зірка.  

Ці слова вона запам'ятала на все життя. 

Нагадаємо, Джулія Робертс розповіла, що робили б зараз герої культового фільму "Красуня".

Також ми писали, що Джулія Робертс поділилася рідкісним фото на честь 19-річчя своїх двійнят.

родина
Джулія Робертс
закордонні зірки
молодість

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