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Всемирно известный актер перед суицидом потерял роль в большом проекте

28 декабря 2023 12:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Всемирно известный актер перед суицидом потерял роль в большом проекте
Актер Ли Сон-Гюн. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Известный южнокорейский актер Ли Сон-Гюн, получивший всемирную известность после выхода оскароносного фильма "Паразиты", был исключен из нескольких крупных проектов за несколько недель до смерти после того, как стало известно, что против него начали расследование по делу об употребление наркотиков. Ли Сун Гюн был найден мертвым в своей машине в среду утром.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жена покойного Чон Хэ Джин, актриса и бывшая участница конкурса "Мисс Корея", вызвала полицию после того, как нашла предсмертную записку. Тело актера обнаружили на автостоянке в Сеуле.

Полиция выдвинула Ли обвинения в употреблении марихуаны и порошка. После того как в конце октября были опубликованы новости об официальном расследовании, его исключили из крупных проектов, включая триллер No Way Out, съемки которого начались в прошлом месяце.

 

Актер Ли Сон-Гюн. Фото: Reuters
Актер Ли Сон-Гюн. Фото: Reuters

 

Место смерти звезды "Паразитов". Фото: Reuters
Место смерти звезды "Паразитов". Фото: Reuters

Продюсерская компания, отвечавшая за съемки шоу, пыталась уволить его после того, как полиция заявила, что им, возможно, понадобился образец его волос для теста на наркотики, сообщают местные СМИ.

Актер родился в 1975 году, Ли сыграл роль в фильме "Паразиты". Фильм, в котором также снялась международная киноиконка Сон Кан Хо, стал мировым блокбастером. Он стал первым корейским фильмом, получившим "Золотую пальмовую ветвь", главный приз Каннского кинофестиваля, и стал первым фильмом на английском языке, одержавшем победу в номинации "Лучший фильм" премии "Оскар".

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