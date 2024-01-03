Все приходят посмотреть — впечатляющее имение Месси за 10 миллионов

Лионель Месси с супругой. Фото: instagram.com/leomessi/

В сети появились неизвестные фотографии потрясающего дома Лионеля Месси, иллюстрирующие роскошную жизнь победителя Кубка мира во Флориде. Футбольная звезда подписал контракт на два с половиной года за 50-60 миллионов долларов за сезон с клубом Высшей футбольной лиги Дэвида Бекхэма "Интер Майами".

Об этом пишет Daily Mail.

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Проведя первые месяцы в квартире за 9 миллионов долларов в нескольких минутах от "золотого пляжа", аргентинец и его жена Антонелла в сентябре купили большой особняк в Форт-Лодердейле за 10,75 миллионов долларов.

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Роскошный дом может похвастаться 10 спальнями, спа-залом, двумя лодочными пристанями и бассейном. Собственность расположена в закрытом районе Bay Colony, одном из районов к северу от Форт-Лодердейла. Он находится недалеко от пляжа и всего в 15 минутах езды от стадиона DRV PNK Inter Miami и тренировочной базы.

Внутри дома также есть итальянская кухня, фитнес-зал и СПА-центр, VIP-люкс и балкон, с которого открывается вид на Форт-Лодердейл. Товарищ по команде Серхио Бускетс тоже недавно заплатил около 9 миллионов долларов за недвижимость на набережной в Си-Ранч-Лейкс.

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

Дом Лионеля Месси. Фото: MLS

"Это частный район на острове, очень безопасный и защищенный. Теперь, когда там Месси, все приезжают на своих лодках, чтобы посмотреть на дома", — говорит один из блогеров.

Сообщается, что Лионель также купил квартиру в Майами в Porsche Design Tower еще в 2019 году. 60-этажная башня расположена между районами Bal Harbor и Aventura и в 25 минутах езды от стадиона Inter Miami. Здание имеет несколько лифтов, предназначенных исключительно для автомобилей жителей, что позволяет владельцам парковать свои транспортные средства в эксклюзивном номере.

Кроме автомобильных лифтов, в квартире есть частный ресторан, открытый лаунж с видом на море. В потрясающей квартире Месси также есть кинотеатр, гольф и гоночные симуляторы.

Напомним, Канье Уэст продает дом без окон, который должен был переделать в бомбоубежище.

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