Все приходят посмотреть — впечатляющее имение Месси за 10 миллионов

Все приходят посмотреть — впечатляющий дом Месси за 10 миллионов
В сети появились неизвестные фотографии потрясающего дома Лионеля Месси, иллюстрирующие роскошную жизнь победителя Кубка мира во Флориде. Футбольная звезда подписал контракт на два с половиной года за 50-60 миллионов долларов за сезон с клубом Высшей футбольной лиги Дэвида Бекхэма "Интер Майами".
Об этом пишет Daily Mail.
Особняк Месси имет 2 пристани
Проведя первые месяцы в квартире за 9 миллионов долларов в нескольких минутах от "золотого пляжа", аргентинец и его жена Антонелла в сентябре купили большой особняк в Форт-Лодердейле за 10,75 миллионов долларов.
Роскошный дом может похвастаться 10 спальнями, спа-залом, двумя лодочными пристанями и бассейном. Собственность расположена в закрытом районе Bay Colony, одном из районов к северу от Форт-Лодердейла. Он находится недалеко от пляжа и всего в 15 минутах езды от стадиона DRV PNK Inter Miami и тренировочной базы.
Внутри дома также есть итальянская кухня, фитнес-зал и СПА-центр, VIP-люкс и балкон, с которого открывается вид на Форт-Лодердейл. Товарищ по команде Серхио Бускетс тоже недавно заплатил около 9 миллионов долларов за недвижимость на набережной в Си-Ранч-Лейкс.
"Это частный район на острове, очень безопасный и защищенный. Теперь, когда там Месси, все приезжают на своих лодках, чтобы посмотреть на дома", — говорит один из блогеров.
Сообщается, что Лионель также купил квартиру в Майами в Porsche Design Tower еще в 2019 году. 60-этажная башня расположена между районами Bal Harbor и Aventura и в 25 минутах езды от стадиона Inter Miami. Здание имеет несколько лифтов, предназначенных исключительно для автомобилей жителей, что позволяет владельцам парковать свои транспортные средства в эксклюзивном номере.
Кроме автомобильных лифтов, в квартире есть частный ресторан, открытый лаунж с видом на море. В потрясающей квартире Месси также есть кинотеатр, гольф и гоночные симуляторы.
Напомним, Канье Уэст продает дом без окон, который должен был переделать в бомбоубежище.
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